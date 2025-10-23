október 23., csütörtök

Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

46 perce

Békemenet: Nyírbátor és térsége is felvonult

Békemenet: Nyírbátor és térsége is felvonult

Az október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Békemenet Nyírbátor Simon
Békemenet: Nyírbátor és térsége Fotó: dr. Simon Miklós közösségi oldala

Békemenet a nyírbátoriakkal

Sok szabolcs-szatmár-beregi van ott, Nyírbátor és térsége is szép számmal képviselteti magát. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is posztolta a közösségi oldalán, hogy népes küldöttséggel lehetnek a Békemenet hömpölygő tömegének.

 

 

