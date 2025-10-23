Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
46 perce
Békemenet: Nyírbátor és térsége is felvonult
Az október 23-i Békemenet gyülekezője kilenc órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indult, hogy a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül megérkezzen a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.
Békemenet a nyírbátoriakkal
Sok szabolcs-szatmár-beregi van ott, Nyírbátor és térsége is szép számmal képviselteti magát. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is posztolta a közösségi oldalán, hogy népes küldöttséggel lehetnek a Békemenet hömpölygő tömegének.
5 órája
Minden eddiginél fontosabb volt az idei Békemenet – Orbán Viktor beszédet mond - frissül!
