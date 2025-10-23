október 23., csütörtök

Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!

43 perce

Békemenet: Tiszavasvári térsége is hömpölygött a tömeggel (fotókkal)

Békemenet: Tiszavasvári térsége is hömpölygött a tömeggel (fotókkal)

A Békemenet sűrűjében Tiszavasvári térsége is szép számmal képviseltette magát dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő vezetésével.    

Békemenet Vinnai Győző
Békemenet: Nyíregyháza, Tiszavasvári, Ibrány térségét is képviselték Fotó: dr. Vinnai Győző közösségi oldala 

Békemenet: dr. Vinnai Győzőék is ott voltak

Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a nap folyamán többször is bejelentkezett a Békemenet sűrűjéből. Mutatjuk:

Békemenet: Dr. Vinnai Győzőék is ott voltak 

Fotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala

 

 

 

