Nem fogunk meghalni Ukrajnáért!
43 perce
Békemenet: Tiszavasvári térsége is hömpölygött a tömeggel (fotókkal)
A Békemenet sűrűjében Tiszavasvári térsége is szép számmal képviseltette magát dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő vezetésével.
Békemenet: dr. Vinnai Győzőék is ott voltak
Október 23. Ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Emlékezzünk együtt 1956 hőseire, akik példát mutattak bátorságból és hazaszeretetből.
Gloria victis! Dicsőség a hősöknek!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő a közösségi oldalán a nap folyamán többször is bejelentkezett a Békemenet sűrűjéből. Mutatjuk:
Békemenet: Dr. Vinnai Győzőék is ott voltakFotók: dr. Vinnai Győző közösségi oldala
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre