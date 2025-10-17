október 17., péntek

Közröhej tárgyává vált a Tisza-vezér

1 órája

Béketárgyalás: Donald Trump és Vlagyimir Putyin azt se tudja, ki az a Magyar Péter

Címkék#Hont András#Putyin#Trump#Magyar Péter

A magyar főváros készen áll... Miközben Magyar Péter megpróbálja magát „helyzetbe hozni” a budapesti orosz-amerikai béketárgyalás kapcsán, igazából ahhoz semmi köze, viszont közröhej tárgyává teszi saját magát.

Béketárgyalás: Donald Trump és Vlagyimir Putyin azt se tudja, ki az a Magyar Péter

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt mondta, hogy nagyon eredményes telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, s előrehaladást értek el az orosz–ukrán háború lezárásának kérdésében. A két vezető megállapodott, személyesen találkoznak és tárgyalnak a béke lehetőségéról. A helyszín pedig Budapest! Mindez hatalmas diplomácia siker a béke pártján álló Magyarországnak, Orbán Viktor miniszterelnöknek. A béketárgyalás új távlatot nyithat.

béketárgyalás Putyin Trump
Béketárgyalás: megállapodott Putyin és Trump, hogy a béketárgyalás helyszíne Budapest lesz  Fotó: EPA


Béketárgyalás: Budapest készen áll

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a budapesti orosz–amerikai tárgyalások bejelentését követően azonban igyekszik úgy beállítani a magyar diplomáciai sikert – amely leginkább a miniszterelnök sikere -, mintha a tervezett találkozó megszervezésében, az események alakulásában bármilyen szerepe is lett volna.
A valóság az, hogy a magyar kormány a háború kitörésének pillanatától a béke pártján áll, Szijjártó Péter külügyminiszter és Orbán Viktor már évek óta hangoztatja, hogy a magyar főváros szívesen adna helyet a béketárgyalásnak. Magyar Péternek fikarcnyi köze sincs a mostani bejelentéshez, nem tényező a globális játszmában.

Béketárgyalás: a magyar kormány a háború kitörésének pillanatától a béke pártján áll, Orbán Viktor miniszterelnök és  Szijjártó Péter külügyminiszter már évek óta hangoztatja, hogy a magyar főváros szívesen adna helyet a béketárgyalásnak Fotó: AFP


Magyar újabb ámokfutását, hogy szerepet tulajdonítana saját magának Trump és Putyin találkozójának összehozásában Magyar Péter nyírbátori fórumát követően a Tisza-vezér oldalán Hont András újságíró, publicista így kommentálta: „Trump előbb megvárta a nyírbátori fórum végét, és csak utána jelentette be a találkozót, egyben érdeklődik, hogy melyik Tisza-sziget vállalja a szervezést!”  

Magyar Péter
Magyar Péter nem tényező a globális játszmában Fotó: MW


A találkozóról saját FB-posztjában pedig ezt írja Hont András: véleményem egyelőre nincs a Trump-Putyin-találkozóról. Ahhoz előbb meg kell hallgatnom egy vegyész meg egy rövidárú-kereskedő beszélgetését valamelyik reggeli műsorban, és megnéznem három jútyúbert, hogy miért hatalmas kudarc a találkozó. Azt percekkel ezelőtt már megtekintettem, hogy Messiás úr (Magyar Péter – a szerk.) szerint Messiás úrnak köszönhető (a kommentelők pedig köszönik Péternek, egyébként hatalmas kudarc, egyebekben világbotrány).
Schiffer András ügyvéd, politikus, a Lehet Más a Politika (LMP) egyik alapítója pedig azt posztolta: „azért én Trump és Putyin helyében nem hoznék magammal mobiltelefont Budapestre...”
A helyzet valóságtartalmát talán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője fogalmazta meg a legjobban: Donald Trump és Vlagyimir Putyin azt se tudja, ki az a Magyar Péter.

 

 

