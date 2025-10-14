október 14., kedd

Mi történhetett? Kiürítették Nyíregyháza belvárosát (fotókkal)

Pillanatok alatt megváltozott a hangulat Nyíregyházán. A belvárosban hirtelen elnémult minden, és senki sem értette, miért.

Nyíregyháza Belváros: A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték a város közterületeinek téliesítését, hogy felkészüljenek a hideg időjárásra.

Nyíregyháza: Belváros téliesítés
Belváros: A tavasszal kihelyezett dézsás növényeket elszállítják
Pillanatok alatt megváltozott a belváros

A tavasszal kihelyezett dézsás leandereket és pálmákat szakembereink begyűjtik, és Társaságunk telephelyére szállítják, ahol gondos ápolást követően fóliasátorban teleltetjük őket. A növények így védett körülmények között pihennek és regenerálódnak a téli hónapokban, hogy tavasszal ismét üde színfoltjai lehessenek Nyíregyháza belvárosának és közterületeinek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a város közterei egész évben rendezettek, gondozottak és esztétikusak legyenek – a téli felkészülés is ennek egyik fontos része.

Nyíregyháza belvárosa – Kiürítés

Hamarosan az utcabútorok beszállítása is megkezdődik, hogy az elkövetkezendő hónapokban elvégezhessük karbantartásukat, és a tavaszi időszakra ismét régi pompájukban szolgálhassák a városlakókat.

