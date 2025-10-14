Mi történhetett? Kiürítették Nyíregyháza belvárosát (fotókkal)

Nyíregyháza Belváros: A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai megkezdték a város közterületeinek téliesítését, hogy felkészüljenek a hideg időjárásra.

Belváros: A tavasszal kihelyezett dézsás növényeket elszállítják

Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Pillanatok alatt megváltozott a belváros

A tavasszal kihelyezett dézsás leandereket és pálmákat szakembereink begyűjtik, és Társaságunk telephelyére szállítják, ahol gondos ápolást követően fóliasátorban teleltetjük őket. A növények így védett körülmények között pihennek és regenerálódnak a téli hónapokban, hogy tavasszal ismét üde színfoltjai lehessenek Nyíregyháza belvárosának és közterületeinek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a város közterei egész évben rendezettek, gondozottak és esztétikusak legyenek – a téli felkészülés is ennek egyik fontos része.