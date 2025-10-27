október 27., hétfő

Változik az üzemanyagok ára

1 órája

Roham várható ma a szabolcsi kutakon: durván emelkedik a benzin és a gázolaj ára – mutatjuk, hol lehet legolcsóbban tankolni!

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatnak kedden a hazai benzinkutakon. Mutatjuk, mennyivel változik a benzin és a gázolaj ára, és hogy melyik Nyíregyháza környéki benzinkúton lesz legolcsóbb az üzemanyag.

Szon.hu

A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, miután újabb olajszankciókat vezettek be, amik elsősorban Oroszországot érintik.

A benzin és a gázolaj ára is emelkedik kedden
Fotó: Illusztráció: MW

Ennyi most a benzin és a gázolaj ára!

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025. 10. 27-én) a holtankoljak.hu szerint: 

  • 95-ös benzin: 574 forint/liter
  • Gázolaj: 578 forint/liter 

A portál információi alapján összegyűjtöttük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

571.9 forint/liter - OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.

572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 11.

És itt a legdrágább:

619.9 forint/liter - Mobil Petrol, M3 autópálya, Kálmánháza

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

572 forint/liter - Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.

És itt a legdrágább!

619.9 forint/liter - Kálmánháza, M3-as autópálya

 

