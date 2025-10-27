1 órája
Roham várható ma a szabolcsi kutakon: durván emelkedik a benzin és a gázolaj ára – mutatjuk, hol lehet legolcsóbban tankolni!
Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatnak kedden a hazai benzinkutakon. Mutatjuk, mennyivel változik a benzin és a gázolaj ára, és hogy melyik Nyíregyháza környéki benzinkúton lesz legolcsóbb az üzemanyag.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a kedden. Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, miután újabb olajszankciókat vezettek be, amik elsősorban Oroszországot érintik.
Ennyi most a benzin és a gázolaj ára!
A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025. 10. 27-én) a holtankoljak.hu szerint:
- 95-ös benzin: 574 forint/liter
- Gázolaj: 578 forint/liter
A portál információi alapján összegyűjtöttük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
571.9 forint/liter - OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 39.
572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 11.
És itt a legdrágább:
619.9 forint/liter - Mobil Petrol, M3 autópálya, Kálmánháza
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
572 forint/liter - Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
572 forint/liter - Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.
És itt a legdrágább!
619.9 forint/liter - Kálmánháza, M3-as autópálya
Horror a szabolcsi faluban: baltával fejbe verte a férjét, majd kútba ugrott
Rejtélyes lény kúszott ki a Tiszából Tivadarnál: hal, ember vagy... a hidrovámpír?
Betelt a pohár a Szpari-szurkolóknál! Nyíltan leírták, mit gondolnak Szabó Istvánról