Benzin és gázolaj

52 perce

Ismét változnak az üzemanyagárak, és ettől nem leszünk boldogabbak! Sőt!

Az üzemanyagok árának változása minden gépjárműtulajdonost érint Szabolcs-Szatmár-Beregben. A benzin- és gázolajár is változik szerdától, többek kell majd fizeti tankoláskor.

Munkatársunktól

Szerdán, október 29-én  tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe – írta meg a holtankoljak.hu. A benzin- és gázolajár- drágulás a szabolcsi autósokat is érzékenyen érinti.

Szerdától változik a benzin- és gázolajár
 Illusztráció: Sipeki Péter

Kedden, azaz ma ezeken az átlagárak tankolhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 586 Ft/liter 

Benzin- és gázolajár Nyíregyházán

Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

576,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

577 Ft/l     – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

                   – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

Itt a legdrágább:

619,9 Ft/l – Mobil Petrol, M3 autópálya, Kálmánháza

Mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

580 Ft/l   – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
                  –  Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca

583 Ft/l   – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca

                  – Mol Partner, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor
Itt a legkevésbé:

629,9 Ft/l – Mobil Petrol, M3 autópálya. Kálmánháza (jobb és bal oldal is)

 

