Ismét változnak az üzemanyagárak, és ettől nem leszünk boldogabbak! Sőt!
Az üzemanyagok árának változása minden gépjárműtulajdonost érint Szabolcs-Szatmár-Beregben. A benzin- és gázolajár is változik szerdától, többek kell majd fizeti tankoláskor.
Szerdán, október 29-én tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe – írta meg a holtankoljak.hu. A benzin- és gázolajár- drágulás a szabolcsi autósokat is érzékenyen érinti.
Kedden, azaz ma ezeken az átlagárak tankolhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 578 Ft/liter
- Gázolaj: 586 Ft/liter
Benzin- és gázolajár Nyíregyházán
Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
576,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
577 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
Itt a legdrágább:
619,9 Ft/l – Mobil Petrol, M3 autópálya, Kálmánháza
Mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
580 Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca
583 Ft/l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca
– Mol Partner, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor
Itt a legkevésbé:
629,9 Ft/l – Mobil Petrol, M3 autópálya. Kálmánháza (jobb és bal oldal is)
