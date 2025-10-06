Nem várt fordulatot vesznek az üzemanyagárak holnaptól! Mutatjuk, hol lehet még olcsóbban tankolni!

Kedden újra változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Október 7-én a benzin és a gázolaj esetében is csökkenés várható.

Kedden a benzin és a gázolaj ára is változik

Illusztráció: MW / Kocsis Zoltán

A szombati nagy meglepetés után, amikor a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökkent, a Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően (már 65 USD/hordó a jegyzésár), a hazai üzemanyagok még olcsóbbak lesznek keddtől. A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forinttal kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár.

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára ma 584, a gázolajé 589 forint.

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

a 95-ös benzin a Tiszavasvári úti OMW kúton 580,9 forint, a Pazonyi úti és Nyugati 1. úti Orlen kúton 581 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 581,9 forint literenként

a gázolaj most a Pazonyi és Vasgyár utcai Orlen benzinkúton 579 forint, a Nyugati 1. úti Orlen kúton 584 forint, a Lujza utcai Oplus töltőállomáson 586 forint literenként

