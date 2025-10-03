56 perce
Nagy meglepetés lesz holnaptól a benzinkutakon, erre most mi se számítottunk!
Az üzemanyagok ára szinte minden gépjármű tulajdonsot érint. A benzin és a gázolaj ára is változik holnaptól vármegyénkben is.
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait a benzin és a gázolaj esetében is 3-3 forinttal.
A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 588, a gázolajé 592 forint.
Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:
- a 95-ös benzin a Tiszavasvári úti OMW kuton 583,9 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 584,9 forint literenként
- a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 586 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 588,9 forint literenként
Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe:
- a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára.
