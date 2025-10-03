október 3., péntek

Nagy meglepetés lesz holnaptól a benzinkutakon, erre most mi se számítottunk!

Az üzemanyagok ára szinte minden gépjármű tulajdonsot érint. A benzin és a gázolaj ára is változik holnaptól vármegyénkben is.

Szon.hu

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait a benzin és a gázolaj esetében is 3-3 forinttal.

üzemanyagárak, benzin, gázolaj, holtankoljak.hu, töltőállomás, benzinkút
Ismét változik a benzin és a gázolaj ára a benzinkutakon
Fotó: Illusztráció: MW-archív

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 588, a gázolajé 592 forint. 

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

  • a 95-ös benzin a Tiszavasvári úti OMW kuton 583,9 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 584,9 forint literenként
  • a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 586 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 588,9 forint literenként

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: 

  • a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára. 

 

