Üzemanyag
1 órája
Még mindenszentek napján is változnak az üzemanyagárak. Lesz megeleptés a benzinkutakon!
Jól gondolja át, hogy mikor megy tankolni! A benzin és a gázolaj ára is változik szombattól vármegyénkben is.
November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban. Ez érinti mindkét üzemanyagot, a benzin bruttó 3, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.
A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 580 forint, a gázolajé 587 forint.
Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
Ahogy általában, ezúttal is megnéztük, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:
- a 95-ös benzin a legolcsóbb a Nyugati 1 utcai és a Pazonyi úti Orlennél 578 forint literenként, a Tiszavasvári úti OMW benzinkúton 578,9 forint
- a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 579 forint, a Tokaji úti MOL kúton csak 585 forint
Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe:
- a 95-ös benzin és a gázolaj is az M3-ason, Kálmánházánál, a Mobil-Petrol töltőállomáson a legdrágább: 629,9 forint mindkét üzemanyag literenkénti ára.
