Még mindenszentek napján is változnak az üzemanyagárak. Lesz megeleptés a benzinkutakon!

November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban. Ez érinti mindkét üzemanyagot, a benzin bruttó 3, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.

A benzin és a gázolaj ára is változik szombaton

Fotó: MW-archív

A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 580 forint, a gázolajé 587 forint.

Benzin és gázolaj: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megnéztük, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

a 95-ös benzin a legolcsóbb a Nyugati 1 utcai és a Pazonyi úti Orlennél 578 forint literenként, a Tiszavasvári úti OMW benzinkúton 578,9 forint

a gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen kúton 579 forint, a Tokaji úti MOL kúton csak 585 forint

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: