Megint változik a benzin és a gázolaj ára, mutatjuk hogy hol lehet még olcsóbban tankolni

Mivel az üzemanyagárak alakulása a legtöbb gépjármű-tulajdonost érdekli, ezért az árváltozások alkalmával megnézzük, hogy milyen tarifát mutatnak a kutak. Kedden ismét változik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin ára stagnál.

A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik. 

Benzin- és gázolajár Nyíregyházán

A folyamatos árcsökkenéseket követően hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat a holtankoljak.hu iformációja alapján: 

  • 95-ös benzin: 577 Ft/liter
  • gázolaj: 582 Ft/liter 

Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

575,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

576Ft/l    – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

                  – Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza 

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

573 Ft/ l   – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

                  – MOL, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor

576 Ft/ l  – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

                  – Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.

580,9 Ft/l – Shell, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 14.

És itt a legkevésbé:

629,9 Ft/l –  – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza 

