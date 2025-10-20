1 órája
Megint változik a benzin és a gázolaj ára, mutatjuk hogy hol lehet még olcsóbban tankolni
Mivel az üzemanyagárak alakulása a legtöbb gépjármű-tulajdonost érdekli, ezért az árváltozások alkalmával megnézzük, hogy milyen tarifát mutatnak a kutak. Kedden ismét változik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin ára stagnál.
A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik.
Benzin- és gázolajár Nyíregyházán
A folyamatos árcsökkenéseket követően hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatjuk az üzemanyagokat a holtankoljak.hu iformációja alapján:
- 95-ös benzin: 577 Ft/liter
- gázolaj: 582 Ft/liter
Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
575,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
576Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
És itt a legdrágább:
619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
573 Ft/ l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.
– MOL, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor
576 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.
580,9 Ft/l – Shell, Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 14.
És itt a legkevésbé:
629,9 Ft/l – – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
