Még a nemzeti ünnepen is változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe a vármegyei benzinkutakon.

Változik a benzin és a gázolaj ára is a kutakon

Fotó: Sipeki Péter

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Benzin- és gázolajár Nyíregyházán

Folyamatosan figyelemmel követjük az üzemanyagok árainak a változását. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információja alapján:

95-ös benzin: 576 Ft/liter

gázolaj: 579 Ft/liter

Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.

Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:

573,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

574Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.

És itt a legdrágább:

619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza

Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!

571 Ft/ l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.

– MOL, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor

573 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út

– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.

577,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.

És itt a legkevésbé:

619,9 Ft/l – – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza