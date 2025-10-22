26 perce
Még a nemzeti ünnepen is változnak az üzemanyagárak, nem is akárhogy!
Mivel az üzemanyagárak alakulása a legtöbb gépjármű-tulajdonost érdekli, ezért az árváltozások alkalmával megnézzük, hogy milyen tarifát mutatnak a benzinkutak. Október 23-án is változik a benzin és a gázolaj ára is.
Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe a vármegyei benzinkutakon.
Benzin- és gázolajár Nyíregyházán
Folyamatosan figyelemmel követjük az üzemanyagok árainak a változását. A mai napon még az alábbi árakkal találkozhatunk a benzinkutakon a holtankoljak.hu információja alapján:
- 95-ös benzin: 576 Ft/liter
- gázolaj: 579 Ft/liter
Összeszedtük a benzin- és gázolajárakat Nyíregyházán és 10 kilométeres körzetében, hogy mindenki tudja hogy melyik benzinkúton lehet olcsóbban tankolni.
Itt a legolcsóbb a 95-ös benzin:
573,9Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
574Ft/l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Nyugati 1. út 11.
És itt a legdrágább:
619,9 Ft/ l – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
Na de mi a helyzet a gázolajjal? Itt éri meg a legjobban!
571 Ft/ l – Oplus, Nyíregyháza, Lujza utca 9.
– MOL, Nyíregyháza, Tiszavasvári út, Zomboribokor
573 Ft/ l – Orlen, Nyíregyháza, Pazonyi út
– Orlen, Nyíregyháza, Vasgyár utca 18.
577,9 Ft/l – OMW, Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 39.
És itt a legkevésbé:
619,9 Ft/l – – Mobil Petrol, M3 ap. Kálmánháza
