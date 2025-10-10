október 10., péntek

Már hétvégenként is változnak az üzemanyagárak. Mutatjuk, hogy hol lehet olcsóbban tankolni!

Az üzemanyagok ára szinte minden gépjármű tulajdonost érint. A benzin és a gázolaj ára is változik szombattól vármegyénkben is.

Szombaton elvileg nem változnak a hazai üzemanyag beszerzési árai. Az elmúlt napokban a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára sem változott a kutakon.

A hétvégén is érdemes tankolni benzint és gázolajat is
A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 582, a gázolajé 586 forint. 

Benzin és gázolaj ára: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:

  • a 95-ös benzin a Lujza utcai Oplus, és a Tiszavasvári úti Mol kúton 579 forint, Tiszavasvári úti OMW kúton 580,9 forint, a Pazonyi úti Orlen benzinkúton 581 forint literenként
  • a gázolaj most a Pazonyi úti, a Vasgyár utcai Orlen kúton, a Lujza utcai Oplus és a Tiszavasvári úti Mol kúton 579 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 585,9 forint literenként

Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe: 

  • mindkét üzemanyag a Tiszavasvári úti és a Debreceni úti OMW töltőállomáson a legdrágább, a benzin 585,9 forint, a gázolaj 590,9 forint literenként

 

