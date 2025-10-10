Üzemanyagárak
1 órája
Már hétvégenként is változnak az üzemanyagárak. Mutatjuk, hogy hol lehet olcsóbban tankolni!
Az üzemanyagok ára szinte minden gépjármű tulajdonost érint. A benzin és a gázolaj ára is változik szombattól vármegyénkben is.
Szombaton elvileg nem változnak a hazai üzemanyag beszerzési árai. Az elmúlt napokban a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára sem változott a kutakon.
A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára most 582, a gázolajé 586 forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Benzin és gázolaj ára: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán és környékén. Ezek alapján:
- a 95-ös benzin a Lujza utcai Oplus, és a Tiszavasvári úti Mol kúton 579 forint, Tiszavasvári úti OMW kúton 580,9 forint, a Pazonyi úti Orlen benzinkúton 581 forint literenként
- a gázolaj most a Pazonyi úti, a Vasgyár utcai Orlen kúton, a Lujza utcai Oplus és a Tiszavasvári úti Mol kúton 579 forint, a Korányi Frigyes utcai, az Orosi úti és a Mező utcai Shell töltőállomásokon 585,9 forint literenként
Ezeken a kutakon kerül a legtöbbe:
- mindkét üzemanyag a Tiszavasvári úti és a Debreceni úti OMW töltőállomáson a legdrágább, a benzin 585,9 forint, a gázolaj 590,9 forint literenként
Ezt ne hagyja ki!Szabolcs-Szatmár-Bereg
7 órája
Ezekkel a szabolcsi nőkkel nagyon vigyázzon! Már a rendőrség is keresi őket!
Ezt ne hagyja ki!Aranyóráért Pokémon
18 órája
Aranyóráért Pokémont, késsel-villával a kiflis gyrost? Az ország egyik legismertebb arca forgatott Nyíregyházán!
Ezt ne hagyja ki!Szabolcs-Szatmár-Bereg
3 órája
A földdel vált egyenlővé egy település Szabolcsban, szakértők a helyszínen! (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre