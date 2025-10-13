49 perce
Bezárt Nyíregyháza egyik kedvelt üzlete! Mutatjuk, hova ne menjen már vásárolni!
Már nem lehet vásárolni Nyíregyháza egyik legkedveltebb sportszer és ruházati boltjában. A bezárt üzlet az elmúlt héten húzta le a rolót.
Nagyon sokan járnak Nyíregyházán a Pazonyi úti bevásárlóközpontba. Többféle bolt is várja a vásárlókat a hét minden napján, a bezárt üzlet sok vásárló kedvence volt.
Bezárt üzlet Nyíregyházán
Nagyon sokan jártak a Tesco épületében lévő Sportisimo üzletbe sportruházatot, cipőt, vagy éppen kiegészítőket vásárolni. Az üzlet azonban október 10-én bezárt, amit a boltlánc honlapján is kiírtak:
Tisztelt Vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyíregyházi üzletünk 2025. október 10-én bezárt. Ezzel egy időben az üzlet visszaküldési címe is megszűnik, ezért a visszaküldött csomagokat ezentúl nem lehet erre a címre küldeni. Jelenleg visszaküldéseiket az alábbi új címre küldhetik: 1222 Budapest, SPORTISIMO, Nagytétényi út 37. (Campona bevásárlóközpont). További információk itt.
A Nyíregyen Hallottam facebook csoportban sokan fejezték ki a sajnálatukat, és többen elkezdték találgatni, hogy vajon mi lehet az oka. Többen is azt írták, hogy nem zárt be véglegesen, hanem csak átköltözik a Pazonyi út másik oldalán lévő Stop Shop bevásárlóközpontba, és előreláthatólag február végén, vagy március elején újra kinyitnak. Addig is Debrecenben található a legközelebbi üzletük.
