Üzletbezárás Nyíregyházán

49 perce

Bezárt Nyíregyháza egyik kedvelt üzlete! Mutatjuk, hova ne menjen már vásárolni!

Címkék#Nyíregyháza#üzlet#boltbezárás

Már nem lehet vásárolni Nyíregyháza egyik legkedveltebb sportszer és ruházati boltjában. A bezárt üzlet az elmúlt héten húzta le a rolót.

Szon.hu

Nagyon sokan járnak Nyíregyházán a Pazonyi úti bevásárlóközpontba. Többféle bolt is várja a vásárlókat a hét minden napján, a bezárt üzlet sok vásárló kedvence volt.

bezárt üzlet Nyíregyházán
A bezárt üzlet Nyíregyházán már múlt héten lehúzta a rolót
Fotó: google

Bezárt üzlet Nyíregyházán

Nagyon sokan jártak a Tesco épületében lévő Sportisimo üzletbe sportruházatot, cipőt, vagy éppen kiegészítőket vásárolni. Az üzlet azonban október 10-én bezárt, amit a boltlánc honlapján is kiírtak:

Tisztelt Vásárlóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyíregyházi üzletünk 2025. október 10-én bezárt. Ezzel egy időben az üzlet visszaküldési címe is megszűnik, ezért a visszaküldött csomagokat ezentúl nem lehet erre a címre küldeni. Jelenleg visszaküldéseiket az alábbi új címre küldhetik: 1222 Budapest, SPORTISIMO, Nagytétényi út 37. (Campona bevásárlóközpont). További információk itt.

A Nyíregyen Hallottam facebook csoportban sokan fejezték ki a sajnálatukat, és többen elkezdték találgatni, hogy vajon mi lehet az oka. Többen is azt írták, hogy nem zárt be véglegesen, hanem csak átköltözik a Pazonyi út másik oldalán lévő Stop Shop bevásárlóközpontba, és előreláthatólag február végén, vagy március elején újra kinyitnak. Addig is Debrecenben található a legközelebbi üzletük.

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
