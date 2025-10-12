1 órája
Dolgoznál a BMW debreceni gyárában? Ennyi kell csak hozzá!
Októberben elindult a Neue Klasse modellek sorozatgyártása a BMW Group debreceni gyárában – ezzel új korszak kezdődött a márka történetében. A gyár viszont továbbra is új munkatársakat keres, így akár te is lehetsz a következő BMW-s!
A BMW új korszakot nyit Debrecenben – és még toboroz.
Fotó: Katona Ákos
A beléptetés és a betanulás folyamatosan zajlik, szinte minden termelési területre van lehetőség jelentkezni. A legtöbb pozíció jelenleg összeszerelői feladatokra szól, de keresnek karbantartókat, folyamattechnikusokat, minőségbiztosítási szakembereket és termelési műszakvezetőket is.
Vár a BMW Group!
„Folyamatosan várjuk új munkatársainkat, különösen az elektromos területen szerzett képesítéssel és tapasztalattal rendelkező szakembereket” – mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.
Három alapfeltétel – és már kezdhetsz is
A termelési munkakörökhöz a BMW mindössze három alapelvárást támaszt:
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
- minimum 1 év termelési tapasztalat, lehetőleg egybefüggően,
- valamint magyar nyelvtudás.
Természetesen előnyt jelent a középfokú végzettség és a többéves összeszerelési gyakorlat.
A cég minden új dolgozó számára átfogó betanulási időszakot biztosít, ahol a munkatársak támogató, valós ipari környezetben ismerkedhetnek meg a gyártási folyamatokkal és a csapattal. Minden képzés magyar nyelven zajlik, és a helyszín a debreceni gyár.
Kezdő bér: bruttó 430 ezer forinttól
A bérsáv nyilvánosságra hozatala után érezhetően megnőtt a jelentkezési kedv.
Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkezők bruttó 430 ezer forinttal kezdenek,
amely a betanulás után akár 460 ezer forintra is emelkedhet.
A tapasztalt összeszerelők már bruttó 490 ezer forintos alapbérrel indulnak.
A BMW emellett műszakpótlékot, éves bérfejlesztést és negyedéves termelési bónuszt is kínál. A gyárban saját egészségközpont működik, ahol magánegészségbiztosítás és szűrővizsgálatok is elérhetők.
A dolgozók cafeteriát, melegétkezési támogatást és ingyenes munkába járást is kapnak. A gyárhoz több mint 80 településről indulnak partnerbuszok, és a MÁV–Volán járatok esetében a bérlet árát 100%-ban térítik.
Így jelentkezhetsz
A bmwgroup.jobs/hu oldalon minden nyitott pozíció elérhető. Aki pedig még nem tudja pontosan, milyen területen dolgozna, előjelentkezhet: elég megadni a nevet, telefonszámot és email-címet, a toborzócsapat pár napon belül felveszi a kapcsolatot.
További információ telefonon is kérhető a 06 52 33 1717-es számon, illetve a BMW Gyár Debrecen Facebook-oldalán.
