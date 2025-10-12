Dolgoznál a BMW debreceni gyárában? Ennyi kell csak hozzá!

A beléptetés és a betanulás folyamatosan zajlik, szinte minden termelési területre van lehetőség jelentkezni. A legtöbb pozíció jelenleg összeszerelői feladatokra szól, de keresnek karbantartókat, folyamattechnikusokat, minőségbiztosítási szakembereket és termelési műszakvezetőket is - írta a haon.hu.

Dolgoznál a BMW debreceni gyárában? Most még várják az új munkatársakat

Fotó: Katona Ákos

Vár a BMW Group!

„Folyamatosan várjuk új munkatársainkat, különösen az elektromos területen szerzett képesítéssel és tapasztalattal rendelkező szakembereket” – mondta Gábor Éva, a BMW Group Gyár Debrecen HR Marketing csapatvezetője.

Három alapfeltétel – és már kezdhetsz is

A termelési munkakörökhöz a BMW mindössze három alapelvárást támaszt:

legalább 8 általános iskolai végzettség ,

, minimum 1 év termelési tapasztalat , lehetőleg egybefüggően,

, lehetőleg egybefüggően, valamint magyar nyelvtudás.

Természetesen előnyt jelent a középfokú végzettség és a többéves összeszerelési gyakorlat.

A cég minden új dolgozó számára átfogó betanulási időszakot biztosít, ahol a munkatársak támogató, valós ipari környezetben ismerkedhetnek meg a gyártási folyamatokkal és a csapattal. Minden képzés magyar nyelven zajlik, és a helyszín a debreceni gyár.

Kezdő bér: bruttó 430 ezer forinttól

A bérsáv nyilvánosságra hozatala után érezhetően megnőtt a jelentkezési kedv.

Az összeszerelési tapasztalat nélkül érkezők bruttó 430 ezer forinttal kezdenek,

amely a betanulás után akár 460 ezer forintra is emelkedhet.

A tapasztalt összeszerelők már bruttó 490 ezer forintos alapbérrel indulnak.

A BMW emellett műszakpótlékot, éves bérfejlesztést és negyedéves termelési bónuszt is kínál. A gyárban saját egészségközpont működik, ahol magánegészségbiztosítás és szűrővizsgálatok is elérhetők.

A dolgozók cafeteriát, melegétkezési támogatást és ingyenes munkába járást is kapnak. A gyárhoz több mint 80 településről indulnak partnerbuszok, és a MÁV–Volán járatok esetében a bérlet árát 100%-ban térítik.

Így jelentkezhetsz

A bmwgroup.jobs/hu oldalon minden nyitott pozíció elérhető. Aki pedig még nem tudja pontosan, milyen területen dolgozna, előjelentkezhet: elég megadni a nevet, telefonszámot és email-címet, a toborzócsapat pár napon belül felveszi a kapcsolatot.