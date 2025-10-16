Új bölcsődét adtak át a szabolcsi városban: a Mini Manó várja a kicsiket (fotókkal)

Egy újabb korszak kezdődik Nagyhalász életében, hiszen a legkisebbek is megkezdhetik hétköznapjaikat a település legújabb nevelési intézményben – tette közzé dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő Facebook-oldalán: új bölcsőde várja a kicsiket a városban.

A Mini Manó bölcsőde átadása Nagyhalászban

Fotó: Dr. Seszták Miklós Facebook-oldala

A bölcsőde modern, akadálymentesített

A „Bölcsődei nevelés fejlesztése Nagyhalászban” című projekt, egy olyan családközpontú elképzelés alapján kezdte meg terveinek megvalósítását, amely központjában a bölcsődei ellátórendszer fejlesztése, a bölcsődei férőhelyhiány kiküszöbölése, új koncepciójú köznevelési célok megvalósítása és nem utolsó sorban a munkahelyteremtés állt. A modern, otthonos és egészséges környezet valamint a 3 csoportszobás energiahatékony, akadálymentesített épület, minden feltételt megteremt a „második otthon” biztonságos valamint gyermekbarát működéséhez. Gratulálok Nagyhalász, használják egészséggel, boldogsággal és sok-sok vidámsággal – olvasható a bejegyzésben. A Mini Manó bölcsőde Nagyhalászban 36 férőhelyet biztosít és 9 embernek ad munkát.