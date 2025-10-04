Zamatos pálinkák és finom harapnivalók versengtek Borbányán

Naná, hogy a Pálinkadal, a Piál a Föld és a Részegen ki visz haza című, alkalomhoz illő dalok is elhangzottak a napokban a Borbányai Művelődési Házban rendezett pálinka-, sütemény- és pogácsaversenyen. A batyus jellegű bulit – amelyen fellépek a „művházban” működő klubok – Kalocsai László festménykiállítása tette még színesebbé. A tárlat október 22-éig tekinthető meg az intézmény nyitvatartási idejében.

A művelődési házban működő klubok is bemutatkoztak, színpadon a Go Nagyi Tánccsoport

Fotó: Nagy Márk magánarchívuma

Beleszeretett a festészetbe

Az újfehértói alkotót és műveit Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, a rendezvény fővédnöke méltatta. Elhangzott: a 65 esztendős Kalocsai László egy évtizede kezdett festeni. A műszaki végzettségű férfi már gyermekkorától rajzolgatott, kezdetben újságokból másolt ki rajzokat, például a kislányainak rajzfilm mesefigurákat, amelyek sokáig a szobájuk falát díszítették. Nagy József festőművész oktatta, a ceruzarajzokat idővel felváltották a színes képek, előbb pasztellkrétával, majd akril festékkel készítve azokat.

– Kialakult stílusom még nincs, festem, ami megtetszik, legyen az portré, tájkép vagy csendélet. Először 2014 nyarán töltöttem néhány napot Bükkösdön, a mesteremnél, ott már olajfestékkel festettem, és azóta azzal dolgozom. Több alkalommal is megismételtük a találkozót, közösen mentünk alkotótáborba, ahol már kedves ismerősként fogadnak. Tíz éve Pécsett közös kiállításunk nyílt Nagy Józseffel Mester és tanítványa címmel, ezt újabb tárlatok követték – vette át a szót Kalocsai László, aki a lakóhelyén és a vármegyeszékhelyen is sikert aratott már a képeivel.

Kalocsai Lászlót (balra) Bajnay Kornél önkormányzati képviselő, a rendezvény fővédnöke méltatta

Fotó: Nagy Márk magánarchívuma

Éjfélig tart majd a buli

A Váci Mihály Kulturális Központ fenntartásában működő Borbányai Művelődési Ház közművelődési szakembere, Nagy Márk a pálinka-, sütemény- és pogácsaverseny eredményhirdetése után egy közelgő, kísérteties programról is hírt adott: október 31-én éjszakába nyúló Halloween partit rendeznek Margaréta utcai intézményben.



17-19 óra: tökfaragás, kísérteties útvesztő, halloweeni játékok 19-21 óra: cukorkagyűjtés 21-24 óra: halloweeni buli



A részvétel díjtalan, de örömmel fogadnak a szervezők bármilyen halloweeni dekorációt, hogy még hangulatosabb legyen a rendezvény.