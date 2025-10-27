A múlt fájó emlékei a talpunk alatt Nyíregyházán (fotók, videó)

Führer Mihályné Polacsek Malvin (1869-1944) emlékére a nyíregyházi Egyház utca 13. előtt, Grünfeld Ignácné Engel Róza (1893-1944) emlékére pedig a nyíregyházi Rákóczi utca 26. előtt helyezett el hétfő délután botlatókövet a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE). Az eseményre Angliából és Izraelből is érkeztek leszármazottak. Nyíregyházán, illetve a megye több pontján számos botlatókő jelzi a holokauszt borzalmait, s teszi halhatatlanná a származásuk miatt meggyilkoltakat.

A botlatókő behelyezésére Izraelből és Angliából is érkeztek leszármazottak

Fotó: Sipeki Péter

Botlatókő emlékeztet a múltra

A Stolpersteine a német nyelvben botlatókövet jelent, de a kifejezés nem csupán a fizikai értelemben vett megbotlásra utal, hanem arra is, amikor elakadunk egy gondolatnál, és nem tudunk továbblépni. 1939 és 1945 között emberek milliói tűntek el Európa városaiból, falvaiból – legtöbbször anélkül, hogy bármi nyom maradt volna utánuk. A botlatókövek ezeket a hiányzó nyomokat teszik újra láthatóvá. Egy embert csak akkor felejtenek el végleg, ha nevét is elfelejtik – vallja Gunter Demnig. A botlatóköveket ő találta ki és alkotta meg a kilencvenes években és művészi koncepciójának részeként mindmáig maga szállítja a helyszínre és helyezi azokat el.

A kölni képzőművész kis betonkockára applikált réztáblába vési az elhurcoltak nevét, születésük, valamint meggyilkolásuk helyszínét és időpontját. Az így készült emlékkövet az áldozat utolsó – még szabad akaratából választott – lakhelyének bejárata előtt a járdába illeszti.

A botlatókő Nyíregyházán többek között a Szarvas, a Síp, a Zrínyi utcákon, illetve a Szabadság téren és a Bessenyei téren is megállásra késztet, emlékeztet.

Nyíregyházi helyszínek