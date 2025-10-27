október 27., hétfő

Botlatókövek

1 órája

A múlt fájó emlékei a talpunk alatt Nyíregyházán (fotók, videó)

Címkék#botlatókő#emlékezés#holokauszt

A II. világháború alatt emberek milliói tűntek el Európa városaiból, falvaiból – legtöbbször nyom nélkül. A botlatókő ezeket a hiányzó nyomokat teszi újra láthatóvá – Nyíregyházán két újabbat helyeztek el.

Munkatársunktól
A múlt fájó emlékei a talpunk alatt Nyíregyházán (fotók, videó)

A megyeszékhelyen két újabb botlatókövet helyeztek el

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Führer Mihályné Polacsek Malvin (1869-1944) emlékére a nyíregyházi Egyház utca 13. előtt, Grünfeld Ignácné Engel Róza (1893-1944) emlékére pedig a nyíregyházi Rákóczi utca 26. előtt helyezett el hétfő délután botlatókövet a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE). Az eseményre Angliából és Izraelből is érkeztek leszármazottak. Nyíregyházán, illetve a megye több pontján számos botlatókő jelzi a holokauszt borzalmait, s teszi halhatatlanná a származásuk miatt meggyilkoltakat.   

A botlatókő behelyezésére Izraelből és Angliából is érkeztek leszármazottak
A botlatókő behelyezésére Izraelből és Angliából is érkeztek leszármazottak
Fotó: Sipeki Péter

Botlatókő emlékeztet a múltra

A Stolpersteine a német nyelvben botlatókövet jelent, de a kifejezés nem csupán a fizikai értelemben vett megbotlásra utal, hanem arra is, amikor elakadunk egy gondolatnál, és nem tudunk továbblépni. 1939 és 1945 között emberek milliói tűntek el Európa városaiból, falvaiból – legtöbbször anélkül, hogy bármi nyom maradt volna utánuk. A botlatókövek ezeket a hiányzó nyomokat teszik újra láthatóvá. Egy embert csak akkor felejtenek el végleg, ha nevét is elfelejtik – vallja Gunter Demnig. A botlatóköveket ő találta ki és alkotta meg a kilencvenes években és művészi koncepciójának részeként mindmáig maga szállítja a helyszínre és helyezi azokat el.

 A kölni képzőművész kis betonkockára applikált réztáblába vési az elhurcoltak nevét, születésük, valamint meggyilkolásuk helyszínét és időpontját. Az így készült emlékkövet az áldozat utolsó – még szabad akaratából választott – lakhelyének bejárata előtt a járdába illeszti. 

A botlatókő Nyíregyházán többek között a Szarvas, a Síp, a Zrínyi utcákon, illetve a Szabadság téren és a Bessenyei téren is megállásra késztet, emlékeztet.    

Nyíregyházi helyszínek

  • Szarvas utca 24.: Bernstein Béla (1868–1944)
  • Szarvas utca 8.: Wachs Aladár (1910–1944), Wachs Aladárné (1913–1944), Wachs Júlia (1940–1944)
  • Zrínyi Ilona utca 7.: Faragó Pál (1896–1944), Faragó Pálné (1894–1944), Faragó Gábor (1936–1944), Faragó György (1896–1944)
  • Szabadság tér 7.: Székely Dezső (1896–1945), Székely Dezsőné (1905–1944), Székely György (1937–1944),
  • Rákóczi utca 21.: Bónis Adolf (1877–1944), Bónis Adolfné (1884–1945), Bónis László (1913–1944)
  • Bessenyei tér 12.: Lefkovits Ignác (1896–1944), Lefkovits Ignácné (1902–1944), Lefkovits György (1924–1944), Lefkovits Ágnes (1926–1944)
  • Víz utca 5.: Breuer József (1890–1945), Breuer Józsefné (1893–1944), Breuer Éva (1930–1944)
  • Síp utca 4.: Szilárd Jenő (1880–1944), Szilárd Jenőné (1889–1944), Szilárd Ágnes (1920–1944)
  • Egyház utca 13.: Führer Mihályné Polacsek Malvin (1869-1944)
  • Rákóczi u. 26.: Grünfeld Ignácné Engel Róza (1893-1944) 

 

