október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bowling

2 órája

Speciális olimpia Nyíregyházán: Orosz Ádám nagyszerű sikere (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#MSOSZ#bowling

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezte a rendezvényt. Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán, a Fun City Bowlingban.

Szon.hu
Speciális olimpia Nyíregyházán: Orosz Ádám nagyszerű sikere (fotókkal)

Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán

Fotó: Bozsó Katalin

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) szervezte megmérettetés remek versenylehetőséget biztosított az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, valamint népszerűsítette a speciális olimpiai mozgalmat és magát a bowlingot is.

Bowling: Magyar Speciális Olimpia Nyíregyháza
Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán
Fotó: Bozsó Katalin

Orosz Ádám az I. divízióban aranyérmes lett: majdnem 100 fával többet gurított, mint a második helyezett! 

A rendezvény támogatóját, a nyíregyházi önkormányzatot Ráb Jánosné önkormányzati képviselő reprezentálta, és ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek.

Speciális olimpia: bowling Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu