Speciális olimpia Nyíregyházán: Orosz Ádám nagyszerű sikere (fotókkal)

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) szervezte megmérettetés remek versenylehetőséget biztosított az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, valamint népszerűsítette a speciális olimpiai mozgalmat és magát a bowlingot is.

Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán

Fotó: Bozsó Katalin

Orosz Ádám az I. divízióban aranyérmes lett: majdnem 100 fával többet gurított, mint a második helyezett!

A rendezvény támogatóját, a nyíregyházi önkormányzatot Ráb Jánosné önkormányzati képviselő reprezentálta, és ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek.