1 órája
Speciális olimpia Nyíregyházán: Orosz Ádám nagyszerű sikere (fotókkal)
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezte a rendezvényt. Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán, a Fun City Bowlingban.
Bowling versenyt rendeztek pénteken Nyíregyházán
Fotó: Bozsó Katalin
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség (MSOSZ) szervezte megmérettetés remek versenylehetőséget biztosított az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, valamint népszerűsítette a speciális olimpiai mozgalmat és magát a bowlingot is.
Orosz Ádám az I. divízióban aranyérmes lett: majdnem 100 fával többet gurított, mint a második helyezett!
A rendezvény támogatóját, a nyíregyházi önkormányzatot Ráb Jánosné önkormányzati képviselő reprezentálta, és ajándékokkal kedveskedett a résztvevőknek.
Speciális olimpia: bowling NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
