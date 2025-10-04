1 órája
Bringások árasztották el Nyíregyházát – a pedálosokkal lehet példálózni (fotókkal)
Nyíregyháza őszi programsorozatának zárórendezvénye ismét százaknak biztosított kellemes időtöltést. Ám nem csupán a sport miatt volt érdemes a Bringaváros keretében tekerni.
Ismét nyeregbe pattant a város, hiszen immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Nyíregyháza őszi programsorozatának zárórendezvényét, a Bringavárost. Ezúttal is a pecsétek gyűjtögetésével lehet értékes ajándékokhoz jutni: az idén 23 állomáson várják a kerékpárosokat, és bekerült két új helyszín is, a LEGO-gyár és a Bencs-villa. A szervezők az egyes pontokon programokkal készülnek a résztvevőknek, így a gyerekeknek és a felnőtteknek is garantált a szórakozás. No, meg a kellemes testmozgás, és egyben egy remek kihívás is, ugyanis aki minden állomásra elkerekezik, cirka 60 kilométerrel erősíti az izomzatát.
Az iskolákat is megszólítja a Bringaváros
A mozgást nem lehet elég korán, és bizony nagyon fontos, hogy a lehető legkorábban szerettessük meg a sportot a gyerekekkel. Éppen ezért a helyi oktatási intézményeket is megszólították a szervezők. Meghirdették az iskolák versenyét, melynek keretében a három legaktívabb, legtöbb résztvevőt felvonultató iskolát díjazzák. Ezen túlmenően szerencsekerék és fotósarok is várta a bringásokat a Kossuth téren. Nem is kellett sokat várni a tömegre szombaton, hiszen már 8 óra után néhány perccel drótszamarak lepték el a Kossuth teret. Szinte minden korosztály képviseltette magát a fiataloktól a már régóta fiatalokig, a rutinos kerekezőktől, a hobbi kerékpárosokig.
Szarvas Mariann első alkalommal vett részt a nagy sikerű rendezvényen, ám nem ez az első alkalom, hogy több tíz kilométert tesz meg kerékpárral.
Bringaváros NyíregyházaFotók: Bozsó Katalin
A mindennapjaik része a testmozgás
– A párom, Attila már volt itt korábban, s ezúttal engem is „elcsalt” a Bringavárosra. Bár már azok is kapnak ajándékot, akik a pontot felét felkeresik, mi egyértelműen a maximumra hajtunk, nem riadunk vissza a hozzávetőleg 60 kilométeres távtól – árulta el szerkesztőségünknek Mariann.
Hozzátette, a kerékpározás a hétköznapokon is fontos része az életének, és a munkába járás mellett számos hosszú túrát teljesített már a kerékpárja nyergében.
Teljesítettük már közösen a naményi kört, ami 72 kilométer, de a Tisza-tó körbetekerése sem jelentett gondot, ami szintén több mint 70 kilométer. Tokajban is állandó résztvevők vagyunk, de kerekeztünk már a Hutákban is
– mesélt korábbi túráiról Szarvas Mariann.
– A Hutákban tekerni embert próbáló volt – vette át a szót Attila –, az nagyon más terep, de a Bringaváros keretében is viszonylag nagy távot kell teljesítenie annak, aki minden állomást felkeres. A kerékpározás nekünk egy közös időtöltés, amellett, hogy munkába is két keréken közlekedünk. A város kerékpárút-hálózatán sokkal gyorsabban jutunk el a munkahelyre, mintha autóval mennénk, és az egészségünkért is teszünk – emelte ki.
Az idei Bringaváros résztvevői szombaton 8:30-tól egészen 15 óráig gyűjthették a pecséteket. Ajándékot azok kaptak, akik a 23-ból legalább 12 pontot felkerestek, 17 állomástól pedig extra meglepetés is járt.
Az összes megállót bekerekezők között egy értékes kerékpárt is kisorsoltak. A rendezvény évről évre rengeteg kerékpárost vonz a városból és környékből. Erről árulkodnak a tavalyi számok is, hiszen 2024-ben mintegy 1200-an tekertek a program keretében, ráadásul 200-an a teljes távot teljesítették.
