Bringások árasztották el Nyíregyházát – a pedálosokkal lehet példálózni (fotókkal)

Ismét nyeregbe pattant a város, hiszen immár nyolcadik alkalommal rendezték meg Nyíregyháza őszi programsorozatának zárórendezvényét, a Bringavárost. Ezúttal is a pecsétek gyűjtögetésével lehet értékes ajándékokhoz jutni: az idén 23 állomáson várják a kerékpárosokat, és bekerült két új helyszín is, a LEGO-gyár és a Bencs-villa. A szervezők az egyes pontokon programokkal készülnek a résztvevőknek, így a gyerekeknek és a felnőtteknek is garantált a szórakozás. No, meg a kellemes testmozgás, és egyben egy remek kihívás is, ugyanis aki minden állomásra elkerekezik, cirka 60 kilométerrel erősíti az izomzatát.

Rutinos kerékpárosok a Bringaváros mezőnyében: Szarvas Mariann (középen) első alkalommal tekert a népszerű rendezvényen

Fotó: Bozsó Katalin

Az iskolákat is megszólítja a Bringaváros

A mozgást nem lehet elég korán, és bizony nagyon fontos, hogy a lehető legkorábban szerettessük meg a sportot a gyerekekkel. Éppen ezért a helyi oktatási intézményeket is megszólították a szervezők. Meghirdették az iskolák versenyét, melynek keretében a három legaktívabb, legtöbb résztvevőt felvonultató iskolát díjazzák. Ezen túlmenően szerencsekerék és fotósarok is várta a bringásokat a Kossuth téren. Nem is kellett sokat várni a tömegre szombaton, hiszen már 8 óra után néhány perccel drótszamarak lepték el a Kossuth teret. Szinte minden korosztály képviseltette magát a fiataloktól a már régóta fiatalokig, a rutinos kerekezőktől, a hobbi kerékpárosokig.

Szarvas Mariann első alkalommal vett részt a nagy sikerű rendezvényen, ám nem ez az első alkalom, hogy több tíz kilométert tesz meg kerékpárral.