Fellépés
19 perce
Bunyós Pityu volt az ütős meglepetés a szabolcsi településen (fotókkal)
Titok övezte az utolsó pillanatig a sztárfellépőt. Bunyós Pityu meglepetésvendégként érkezett az idősekhez.
Bunyós Pityu meglepetésvendég volt a szabolcsi településen.
Az utolsó pillanatig sikerült megtartani a titkot, hogy Tiszakerecsenyben a Mécses Református Diakóniai Központ idős gondozottjainak a meglepetés előadója Szikora István, alias Bunyós Pityu lesz az idősek köszöntésének délutánján. Előtte Veress Róbert mondott köszöntőt, majd a központ munkatársai adtak zenés, táncos műsort. Az ünnepi délutánt szeretetvendéglátás zárta.
Bunyós Pityu volt a meglepetésvendég a szabolcsi településenFotók: Bodnárné Varga Éva
