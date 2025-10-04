október 4., szombat

19 perce

Bunyós Pityu volt az ütős meglepetés a szabolcsi településen (fotókkal)

Titok övezte az utolsó pillanatig a sztárfellépőt. Bunyós Pityu meglepetésvendégként érkezett az idősekhez.

Szon.hu

Bunyós Pityu meglepetésvendég volt a szabolcsi településen.

Bunyós Pityu meglepetésvendég
Bunyós Pityu meglepetésvendégként lépett fel Tiszakerecsenyben
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Az utolsó pillanatig sikerült megtartani a titkot, hogy Tiszakerecsenyben a Mécses Református Diakóniai Központ idős gondozottjainak a meglepetés előadója Szikora István, alias Bunyós Pityu lesz az idősek köszöntésének délutánján. Előtte Veress Róbert mondott köszöntőt, majd a központ munkatársai adtak zenés, táncos műsort. Az ünnepi délutánt szeretetvendéglátás zárta.

Bunyós Pityu volt a meglepetésvendég a szabolcsi településen

Fotók: Bodnárné Varga Éva

