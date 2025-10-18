A vadastanyai batátaszörny és a pazonyi brokkofiol – különleges zöldségekre bukkantunk a nyíregyházi piacon (fotókkal, videóval)

Ha a nyár a gyümölcsök évszaka, akkor az ősz a zöldségeké. A nyíregyházi Búza téri piacon a görögdinnyét felváltotta a sütőtök, a sárgabarackot a szuperegészséges és zamatos szilva, vajretektől, brokkolitól, padlizsántól, céklától, kelbimbótól, fekete retektől, batátától roskadoznak az asztalok. Néhány árusnál már van dióbél, megjelentek a citrusok, hordókból kikandikálva csalogat a savanyúkáposzta, gyönyörűek a levesbevalók, de a paradicsom, paprika, zsenge újhagyma és könnyfakasztó vörös, az édes-, kel- és lilakáposzta is ingerlően gyönyörű.

Búza téri piac: a szezonális gyümölcsök és zöldségek Kánaánja

Fotó: Csáki Alexandra

– Csak vevőből nincs elég – biggyesztette le ajkát az ízlésesen csokorba porciózott petrezselymet rendezgetve Anita, s hozzátette: rendszeresen megkapják, hogy minden olyan drága itt, pedig nem kerül többe, mint máshol, de tény, hogy a multikkal nem tudnak és nem is akarnak versenyezni. – Cserébe mindenki, aki nálunk vásárol, egy-egy jóízű beszélgetést, kedves mosolyt is „betehet” a kosarába – jegyezte meg kedvesen, közben megigazította a krumplikat is.

Búza téri piac: batátaóriás, brokkofiol

És ha már krumpli: Gabika asztala mellett képtelenek voltunk szó nélkül elmenni, hozzánk hasonlóan a fél Búza téri piac csodájára járt hatalmas batátáinak. A szezonális zöldség, polgári nevén édesburgonya

C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma magas,

gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, a réz és a mangán,

alacsony a zsír-, illetve koleszterintartalma miatt cukorbetegek is fogyaszthatják.

A vadastanyai termelő büszkén mutatta a legnagyobbat, egy közel kétkilós behemótot, ami köretként egy négytagú családnak is elegendő lenne.

Ekkora édesburgonya terem Vadastanyán – büszkélkedett „batátaszörnyével” Gabika

Fotó: Csáki Alexandra

– Homokos talajba ültettük másfél hektáron, a kiépített öntözőberendezésnek köszönhetően elegendő vizet kaptak, és meg is hálálták a gondoskodást, óriásira nőttek – magyarázta, és megpaskolta a kezében tartott gigantikus édeskrumplit.

Jágerné Kata savanyúkáposztájának illatától összefut a nyál a szánkban. Míg a vékony, vitamindús csíkokat ropogtatjuk, a nyírpazonyi árus azt sorolta, mit érdemes hazavinni tőle. Nemsokára lesz pagodájuk is, addig pedig van friss és zsenge őszi karfiol, brokkoli és ezek „szerelemgyereke”.