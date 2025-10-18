1 órája
A vadastanyai batátaszörny és a pazonyi brokkofiol – különleges zöldségekre bukkantunk a nyíregyházi piacon (fotókkal)
Rogyadoznak az őszi zöldségek és gyümölcsök súlya alatt az asztalok. Szétnéztünk a nyíregyházi Búza téri piacon, és nem csalódtunk.
Ha a nyár a gyümölcsök évszaka, akkor az ősz a zöldségeké. A nyíregyházi Búza téri piacon a görögdinnyét felváltotta a sütőtök, a sárgabarackot a szuperegészséges és zamatos szilva, vajretektől, brokkolitól, padlizsántól, céklától, kelbimbótól, fekete retektől, batátától roskadoznak az asztalok. Néhány árusnál már van dióbél, megjelentek a citrusok, hordókból kikandikálva csalogat a savanyúkáposzta, gyönyörűek a levesbevalók, de a paradicsom, paprika, zsenge újhagyma és könnyfakasztó vörös, az édes-, kel- és lilakáposzta is ingerlően gyönyörű.
– Csak vevőből nincs elég – biggyesztette le ajkát az ízlésesen csokorba porciózott petrezselymet rendezgetve Anita, s hozzátette: rendszeresen megkapják, hogy minden olyan drága itt, pedig nem kerül többe, mint máshol, de tény, hogy a multikkal nem tudnak és nem is akarnak versenyezni. – Cserébe mindenki, aki nálunk vásárol, egy-egy jóízű beszélgetést, kedves mosolyt is „betehet” a kosarába – jegyezte meg kedvesen, közben megigazította a krumplikat is.
Búza téri piac: batátaóriás, brokkofiol
És ha már krumpli: Gabika asztala mellett képtelenek voltunk szó nélkül elmenni, hozzánk hasonlóan a fél Búza téri piac csodájára járt hatalmas batátáinak. A szezonális zöldség, polgári nevén édesburgonya
- C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma magas,
- gazdag olyan ásványi anyagokban, mint a kálium, a réz és a mangán,
- alacsony a zsír-, illetve koleszterintartalma miatt cukorbetegek is fogyaszthatják.
A vadastanyai termelő büszkén mutatta a legnagyobbat, egy közel kétkilós behemótot, ami köretként egy négytagú családnak is elegendő lenne.
– Homokos talajba ültettük másfél hektáron, a kiépített öntözőberendezésnek köszönhetően elegendő vizet kaptak, és meg is hálálták a gondoskodást, óriásira nőttek – magyarázta, és megpaskolta a kezében tartott gigantikus édeskrumplit.
Jágerné Kata savanyúkáposztájának illatától összefut a nyál a szánkban. Míg a vékony, vitamindús csíkokat ropogtatjuk, a nyírpazonyi árus azt sorolta, mit érdemes hazavinni tőle. Nemsokára lesz pagodájuk is, addig pedig van friss és zsenge őszi karfiol, brokkoli és ezek „szerelemgyereke”.
– Minden évben van a magok között ilyen. Nem tudta eldönteni, hogy melyik legyen, úgyhogy egy kicsit karfiol és egy kicsit brokkoli is lett. Brokkofiol – kacagott jóízűen.
Azt mondják, addig nem az igazi a sütőtök, amíg meg nem csípi a dér, a napokban pedig már mértek talajmenti fagyokat, szóval hivatalosan el elérkezett az őszi csemege ideje. Csernák Juditék kétféle sütőtököt termesztenek, mindkettő finom, édes és parázs.
Az idén nagyon jó a termés, ehhez azonban a bedőbokori homokos talaj mellett elegendő víz is kellett. Felvágva és kimagozva kínáljuk, szerencsére van rá kereslet.
Piaci körkép: a nyíregyházi Búza téri piacon jártunkFotók: Csáki Alexandra
A környék összes darazsa Mányik Gabriella méze körül legyeskedett, nem hiába, tudják, mi a jó. A méhész korábban már elmondta: az idén a várt mennyiség csupán harmada termett, és ha ez nem lenne elég, még a hamisítókkal is meg kell küzdeniük a vásárlókért. A legtöbben az akácmézet keresik, azt azonban elvitte a fagy, nagyon különleges lett ebben az évben a vegyes virágméz.
Jön a hűvös-vírusos időszak, érdemes rá felkészülni. A méz egy természetes gyógyszer, régen csak patikában árulták a többi méhészeti termékkel együtt. Naponta egy-két kanál méz teában vagy magában fogyasztva segíti a szervezetünk védekezését, a propolisz pedig természetes antibiotikum, amivel szintén felvértezhetjük magunkat az influenzával szemben.
– Az árakat tekintve az akácméz kilója 3900, a vegyes virágmézé 2400 forint – mutatott rájuk Gabika, aki azt kéri, hogy kizárólag termelőtől vásároljuk meg a méhek ajándékát.
A magtól a befőttes üvegig
Az egyik szélső asztalsor végén gyönyörű savanyúságok és befőttek sorakoznak. Pucsok Ágota és férje úgy fogadnak, mintha régi ismerősök lennénk, ami majdnem igaz, ugyanis régóta követem őket Facebookon. A jánosbokori termelők paradicsomot és paradicsomlevet, sültpaprikakrémet, csípős jalapenót és sütőtököt kínáltak. Hangsúlyozzák: mindent, ami előttünk van, mag korától ismernek. Amikor arról kérdeztem Ágotát, hogyan készíti el a sütőtököt, megsúgta: vannak, akik megcukrozzák vagy mézet csorgatnak rá, de ők jobban szeretik natúran, puhára sütve.
– Népszerű még otthon a sütőtökkrémleves paradicsommal, kápiapaprikával és fokhagymával, az egészet összesütöm, majd botmixerrel pürésítem. Ez így egy kicsit sűrűbb, mint egy szokásos leves, úgyhogy főtt tésztára is tettem belőle és isteni finom lett.
