Emberevő a vasútállomás környékén?

„Keressük!” – írta egy hölgy. – „Eltűnt a vasútállomás környékén egy, főként eszmei értéket képviselő, 100 centiméteres ikeás plüsscápa. Ajándék volt, őt szeretnénk megtalálni. Nem találkoztatok vele?”

Ez a cápa tűnt el!

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Cápa kerestetik!

A posztot sokan megosztották. Végül is, egy egy­méteres cápa nem épp könnyen olvad bele a tömegbe – hacsak fel nem pattant a vonatra, hogy hazautazzon az óceánig.

Reméljük, a történet boldog egymásra találással zárul.