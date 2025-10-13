október 13., hétfő

Emberevő a vasútállomás környékén?

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg egy szokatlan felhívás: nem kis méretű „ragadozó” kallódhat a nyíregyházi vasútállomás közelében.

Nagy Zoltán
Emberevő a vasútállomás környékén?

Cápa tűnt el a környéken!

Forrás: illusztráció / Google Maps

Keressük!” – írta egy hölgy. – „Eltűnt a vasútállomás környékén egy, főként eszmei értéket képviselő, 100 centiméteres ikeás plüsscápa. Ajándék volt, őt szeretnénk megtalálni. Nem találkoztatok vele?”

Ez a cápa tűnt el!
Forrás: Nyíregyen Hallottam

Cápa kerestetik!

A posztot sokan megosztották. Végül is, egy egy­méteres cápa nem épp könnyen olvad bele a tömegbe – hacsak fel nem pattant a vonatra, hogy hazautazzon az óceánig.
Reméljük, a történet boldog egymásra találással zárul.

 

