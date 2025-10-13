Nyíregyháza
1 órája
Emberevő a vasútállomás környékén?
A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg egy szokatlan felhívás: nem kis méretű „ragadozó” kallódhat a nyíregyházi vasútállomás közelében.
Cápa tűnt el a környéken!
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Keressük!” – írta egy hölgy. – „Eltűnt a vasútállomás környékén egy, főként eszmei értéket képviselő, 100 centiméteres ikeás plüsscápa. Ajándék volt, őt szeretnénk megtalálni. Nem találkoztatok vele?”
Cápa kerestetik!
A posztot sokan megosztották. Végül is, egy egyméteres cápa nem épp könnyen olvad bele a tömegbe – hacsak fel nem pattant a vonatra, hogy hazautazzon az óceánig.
Reméljük, a történet boldog egymásra találással zárul.
