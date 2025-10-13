október 13., hétfő

Sóstóhegy

1 órája

Chemtrail? Rejtélyes sárgaság bukkant fel Sóstóhegyen!

A hölgy bevizsgáltatná. Mi lehet ez a sárgaság? Valóban chemtraileznek?

Nagy Zoltán
Chemtrail? Rejtélyes sárgaság bukkant fel Sóstóhegyen!

Chemtrail? Dehogy!

Forrás: illusztráció / getty images

A Sóstóhegyiek Facebook-csoportban egy helyi lakos két fotót is közzétett, és a következőt írta: „Ilyen citromsárga, finom port seprek le mindenhonnan a teraszomról, párkányról... Sóstóhegyen. Hol lehet ezt bevizsgáltatni? Kíváncsivá tett! Azt ne mondja senki, hogy sivatagi homok – ez citromsárga! Vagy a megfázásos, vírusos időszakra való tekintettel C-vitaminnal szórtak le minket?! Hol lehet ilyen jellegű összetétel-vizsgálatot csináltatni?”

Csak nem chemtrail...
C-vitaminos chemtrail? Az azért kizárt.
Forrás: Sóstóhegyiek

Kizárt, hogy C-vitaminnal chemtrailezzenek

A bejegyzés alá számos megfejtés érkezett a kommentek között.

„Szerintem a virágzó cédrus virágpora. Nálunk is mindenütt ott van, a cédrusunk most virágzott, és a szél hatására felhőként szállt szét.” – írta valaki.

Más így vélekedett: „Kiszáradt purhab törmelék lehet.”

Egy újabb hozzászóló ezt fűzte hozzá: „Ha a szú rágja a fát, akkor is szokott ilyen sárga por szóródni belőle. Apró lyukak a fában megmutatják, hogy az van-e. Feltéve, ha van ott valami fából. Na meg a purhab is hasonlóan elporlad.”

 

