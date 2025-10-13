1 órája
Chemtrail? Rejtélyes sárgaság bukkant fel Sóstóhegyen!
A hölgy bevizsgáltatná. Mi lehet ez a sárgaság? Valóban chemtraileznek?
Chemtrail? Dehogy!
Forrás: illusztráció / getty images
A Sóstóhegyiek Facebook-csoportban egy helyi lakos két fotót is közzétett, és a következőt írta: „Ilyen citromsárga, finom port seprek le mindenhonnan a teraszomról, párkányról... Sóstóhegyen. Hol lehet ezt bevizsgáltatni? Kíváncsivá tett! Azt ne mondja senki, hogy sivatagi homok – ez citromsárga! Vagy a megfázásos, vírusos időszakra való tekintettel C-vitaminnal szórtak le minket?! Hol lehet ilyen jellegű összetétel-vizsgálatot csináltatni?”
Kizárt, hogy C-vitaminnal chemtrailezzenek
A bejegyzés alá számos megfejtés érkezett a kommentek között.
„Szerintem a virágzó cédrus virágpora. Nálunk is mindenütt ott van, a cédrusunk most virágzott, és a szél hatására felhőként szállt szét.” – írta valaki.
Más így vélekedett: „Kiszáradt purhab törmelék lehet.”
Egy újabb hozzászóló ezt fűzte hozzá: „Ha a szú rágja a fát, akkor is szokott ilyen sárga por szóródni belőle. Apró lyukak a fában megmutatják, hogy az van-e. Feltéve, ha van ott valami fából. Na meg a purhab is hasonlóan elporlad.”
