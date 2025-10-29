október 29., szerda

Tiszabezdéd

26 perce

Nem mindennapi kiállítás nyílt a tiszabezdédi hivatalban

A tárlat a magyar kultúra, honismeret és a közművelődés meghatározó egyénisége előtt tiszteleg. Halász Péter Csángó magyarok című fotókiállítása október végéig tekinthető meg.

Nem mindennapi kiállítás nyílt a tiszabezdédi hivatalban

Halász Péter agrármérnök, néprajzkutató

A 85 esztendős Halász Péter néprajzkutató munkássága során főképpen a moldvai csángók kultúrájának, szokásainak megismerésével foglalkozott, 1966 óta tanulmányozta a csángómagyarok hagyományos műveltségét, politikai helyzetüket, emberi sorsukat. A kiállítás az ő szemén keresztül vezeti be az érdeklődőket a magyar nyelvű népcsoport mindennapjaiba. A magyar kultúra, honismeret és a közművelődés meghatározó egyéniségének Csángó magyarok című kiállítása október 30-áig 8-16 óra között tekinthető meg Tiszabezdéden, a polgármesteri hivatalban (Kossuth Lajos út 47.). A tárlat 70x50 cm-es fotóból áll, melyeken megelevenedik a moldvai csángók kultúrája.

Csángó magyarok
A Csángó magyarok című fotókiállítás a 85 esztendős Halász Péter előtt tiszteleg
A csángó magyarok alaposan megfigyelték a világ jelenségeit

Mint ismeretes, a csángók több, Romániában élő magyar nyelvű kisebbségi népcsoport összefoglaló neve. Három fő csoportjuk van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók és a barcasági csángók. Halász Péter „A moldvai csángó magyarok hiedelmei” című könyvében azt írja, hogy a babonák átszövik a csángók egész életét. 

– Megismerve ezt a különös világot, tudományértékén túl megsejthetünk valamit a kereszténység felvétele előtti idők szellemvilágából, s megérint bennünket a keresztény vallás középkori szemlélete, értékrendje és költészete. A kötetben közölt anyagot olvasva eltűnődhetünk azon, hogy ezek a »régi«, vagy legalábbis »régies« emberek milyen alaposan megfigyelték az őket körülvevő világ jelenségeit. Számon tartották, mikor, merről fújt a szél és melyiktől mit lehetett várni, merről hallatszott az esztendő első mennydörgése, a hét melyik napján esett először a hó, mikor csordult meg az eresz, és egy vagy két fecskét láttak, amikor tavasszal először megpillantották ezeket a szent madarakat. 

Mindent felismertek, mindent megfigyeltek, eszükbe véstek, megjegyeztek, újra és újra elmondták egymásnak, hogy minden tudás fennakadjon és fennmaradjon a szájhagyomány pókháló finomságú, de hihetetlenül erős hálóján

 – fogalmaz a szerző a kiadvány hátsó borítóján. 

 

