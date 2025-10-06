48 perce
Ízletes vacsora mellé Dupla Kávé Csengerben
A városi sportcsarnokban remek volt hangulat. Csengerben figyelnek az idősekre: Mészáros Árpád Zsolt, a Dupla KáVé és Mulatós Fecó is gondoskodott arról, hogy jól érezzék magukat a szépkorúak.
A városi sportcsarnok adott otthont az idősek világnapja apropóján rendezett ünnepségnek Csengerben. A szatmári település polgármestere, Forján Zsolt, Kovács Sándor országgyűlési képviselő és dr. Kozma Ákos alkotmánybíró, korábbi ombudsman köszöntötte az ünnepség résztvevőit, míg az Orfeusz Egyesület művészeti vezetője, Jeles Antalné a néphagyományok ápolásáért, illetve a népzene területén végzett, több évtizeden át tartó elhivatott szerepvállalásáért Vass Lajos elismerő plakettet vehetett át.
Csenger: köszöntötték a jubilálókat
Köszöntötték a város legidősebb lakosát, a legidősebb házaspárt, valamint az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Fellépett az Orfeusz Egyesület férfi kórusa, valamint a Csengeri Idősek Klubja tánccsoportja. A délután sztárvendégei Mészáros Árpád Zsolt és a Dupla KáVé voltak. A többfogásos vacsora elfogyasztása alatt Mulatós Fecó gondoskodott a kellemes hangulatról. Színesítette még a rendezvényt egészség-, illetve fotósarok, továbbá egy szál virággal is kedveskedtek az ünnepi esemény valamennyi résztvevőjének.
