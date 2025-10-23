Csenger új helyszínen ünnepelt (fotókkal)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartottak szerda délután ünnepi megemlékezést a Szamos-parti városban. Csenger ünnepi díszbe öltözött: az eseménynek hagyományosan a helyi művelődési központ színházterme adott otthont eddig, most viszont az épületben zajló felújítási munkálatok miatt új helyszínen, a Makovecz Imre Általános Iskola aulájában rendezték meg.

Csenger ünnepelt Fotó: Kákos Dávid

A megemlékezésen Forján Zsolt polgármester köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Az ünnepi műsort az idei évben is az Ady Endre Technikum irodalmi színpada adta. Az ünnepséget koszorúzás követte: elsőként - az 1956-os csengeri események központi helyszínén - az Ady Endre Kollégium falán elhelyezett emléktáblánál, majd az O’sváth Gyűjtemény épületénél található 1956-os emlékműnél.