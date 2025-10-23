október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

15°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Két helyszínen koszorúztak

1 órája

Csenger új helyszínen ünnepelt (fotókkal)

Címkék#O ’ sváth Gyűjtemény#Ady Endre Kollégium#Makovecz Imre Általános Iskola

Ünnepi megemlékezést tartottak szerda délután. Csenger ünnepségét koszorúzás követte.

Szon.hu
Csenger új helyszínen ünnepelt (fotókkal)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartottak szerda délután ünnepi megemlékezést a Szamos-parti városban. Csenger ünnepi díszbe öltözött: az eseménynek hagyományosan a helyi művelődési központ színházterme adott otthont eddig, most viszont az épületben zajló felújítási munkálatok miatt új helyszínen, a Makovecz Imre Általános Iskola aulájában rendezték meg.

Csenger Forján Zsolt
Csenger ünnepelt Fotó: Kákos Dávid

Csenger ünnepi díszbe öltözött

A megemlékezésen Forján Zsolt polgármester köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Az ünnepi műsort az idei évben is az Ady Endre Technikum irodalmi színpada adta. Az ünnepséget koszorúzás követte: elsőként - az 1956-os csengeri események központi helyszínén - az Ady Endre Kollégium falán elhelyezett emléktáblánál, majd az O’sváth Gyűjtemény épületénél található 1956-os emlékműnél.

Ünnepi megemlékezés Csengerben

Fotók: Kákos Dávid

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu