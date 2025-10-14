1 órája
Elhajtott Nyíregyházán, mintha semmi sem történt volna – gyalázatos cserbenhagyás történt
Szemtanúkat keresnek a balesetez. Újabb pofátlan cserbenhagyás Nyíregyházán.
Cserbenhagyás Nyíregyházán: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg a felhívás, melyben szemtanúkat keresnek a balesethez.
Cserbenhagyás Nyíregyházán: kamerafelvétel is van az esetről
Az eset október 13-án történt. Szemtanúkat keresnek.
Cserbenhagyásos baleset – SZEMTANÚKAT KERESEK!
Ma délután 15:15 körül, a Nyíregyháza KGST piac letérőjénél egy kék Volkswagen Golf belehajtott egy fehér Renault Masterbe, végighúzta az oldalát, majd megállás nélkül elmenekült a helyszínről.
A jármű a szüleimé (65 évesek), akik teljesen vétlenek voltak. Ők becsületes emberek, nem fiatalok már, és nagyon megviselte őket ez a helyzet – különösen az, hogy valaki így cserbenhagyta őket.
A rendőrségi helyszínelés megtörtént, a feljelentés leadva, a hatóság már nyomon van. Több kamerafelvétel is készült a környéken, így az elkövető azonosítása csak idő kérdése.
–kezdte a posztoló, majd így folytatta:
Ha te voltál, most még lehetőséged van önként jelentkezni, mielőtt a rendőrök keresnek meg – ez sokat számíthat a következményeknél. Ha láttad az esetet, vagy felismered a kék Golfot, kérlek írj privátban, vagy jelezd a rendőrségen.
Az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, mennyire fontos az emberség a közlekedésben is. Egy pillanatnyi döntés nemcsak anyagi kárt, hanem mély lelki sebeket is okozhat – különösen akkor, ha valaki egyszerűen elhajt, mintha semmi sem történt volna.
Amennyiben információval rendelkezel a balesetről, az eredeti poszt ide kattintva érhető el, ahol felveheted a kapcsolatot a bejegyzés készítőjével.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ez is érdekelheti:
Gyomorforgató horrorpékség Szabolcs vármegyében! Azonnali hatállyal bezáratta a NÉBIH! (fotók, videó)
Bezárt Nyíregyháza egyik kedvelt üzlete! Mutatjuk, hova ne menjen már vásárolni!
Rendőrgyilkosság történt Szabolcs határánál, halántékon szúrták az alhadnagyot
Baleset
- Teljes a káosz az M3-ason! Oldalára borult kamion bénítja a forgalmat (fotók)
- Fának ütközött egy autó a 38-ason – Rakamaz és Nyírtelek között lezárták az utat!
- Hihetetlen baleset a stadionnál: a tiltást megszegve kanyarodott balra - az anyagi kár jelentős (fotókkal)
- Árokba csapódott két jármű a szabolcsi településen – félpályás az útzár!
- Elképedve látta, hogy beszakadt a kocsija eleje (fotókkal)