Baleset

1 órája

Elhajtott Nyíregyházán, mintha semmi sem történt volna – gyalázatos cserbenhagyás történt

Szemtanúkat keresnek a balesetez. Újabb pofátlan cserbenhagyás Nyíregyházán.

Cserbenhagyás Nyíregyházán: a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban jelent meg a felhívás, melyben szemtanúkat keresnek a balesethez.

Cserbenhagyás Nyíregyházán: a tokaji úton történt a baleset
Fotó: Nyíregyen Hallottam/ Google Maps

Cserbenhagyás Nyíregyházán: kamerafelvétel is van az esetről

Az eset október 13-án történt. Szemtanúkat keresnek.

Cserbenhagyásos baleset – SZEMTANÚKAT KERESEK!
Ma délután 15:15 körül, a Nyíregyháza KGST piac letérőjénél egy kék Volkswagen Golf belehajtott egy fehér Renault Masterbe, végighúzta az oldalát, majd megállás nélkül elmenekült a helyszínről.
A jármű a szüleimé (65 évesek), akik teljesen vétlenek voltak. Ők becsületes emberek, nem fiatalok már, és nagyon megviselte őket ez a helyzet – különösen az, hogy valaki így cserbenhagyta őket.
A rendőrségi helyszínelés megtörtént, a feljelentés leadva, a hatóság már nyomon van. Több kamerafelvétel is készült a környéken, így az elkövető azonosítása csak idő kérdése.

–kezdte a posztoló, majd így folytatta:

Ha te voltál, most még lehetőséged van önként jelentkezni, mielőtt a rendőrök keresnek meg – ez sokat számíthat a következményeknél. Ha láttad az esetet, vagy felismered a kék Golfot, kérlek írj privátban, vagy jelezd a rendőrségen.

Az ilyen helyzetek emlékeztetnek arra, mennyire fontos az emberség a közlekedésben is. Egy pillanatnyi döntés nemcsak anyagi kárt, hanem mély lelki sebeket is okozhat – különösen akkor, ha valaki egyszerűen elhajt, mintha semmi sem történt volna.

Amennyiben információval rendelkezel a balesetről, az eredeti poszt ide kattintva érhető el, ahol felveheted a kapcsolatot a bejegyzés készítőjével.

Baleset

