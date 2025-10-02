Csodás szüreti mulatságra vár a Csodavár

Az ősz színes forgatagával, szüreti mulatsággal és egészségnappal vár minden családot október 3-án, pénteken 16 és 18 óra között a Csodavár Nyíregyháza Játszóházban.

Szüreti mulatságot szervez a Csodavár Nyíregyháza, beindul a szőlőprés is

Fotó: MW-archív

Szüreti mulatság – programok kicsiknek és nagyoknak

„Ezen a délutánon igazi szüreti hangulatba csöppenhettek: lesznek népi játékok, beizzítjuk a szőlőprést, a kézműves sarokban szőlős témájú alkotások készülnek, a játszóház hagyományos és interaktív játékai mellett pedig kísérő foglalkozásainkon kicsik és nagyok egyaránt átélhetik az őszi ünnepkör örömeit. Természetesen a tombolasorsolás sem marad el!” – invitálja az érdeklődőket a Csodavár csapata.

A mulatság ideje alatt a szülők sem maradnak program nélkül, hiszen bemutatják a Neurofeedback tréning módszerét, a szakértőik pedig készséggel válaszolnak minden ezzel kapcsolatos kérdésre. Így amíg a gyerekek belefeledkeznek a játékba és az alkotásba, a felnőttek is új élményekkel gazdagodhatnak. Sőt még vitamin szűréssel is készülnek

Tölts velünk egy vidám, családias délutánt, ahol az őszi hagyományok, a játék és az egészség kéz a kézben járnak! A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni itt tudtok: https://tinyurl.com/szuretiegeszsegnap