Kiderült, mi okozhatta a folyóban eltűnt egyetemista csónakbalesetét

Szerdán Nyíregyházáról a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület is csatlakozott a kutató egységekhez. Dr. Papp István portálunknak elmondta, hogy két csónakkal, szonárral átkutattak egy körülbelül 10-13 kilométer távolságot a zsiliprendszertől, de nem találtak a mederfenéken semmit.

- Ez egy mesterséges, hosszú egyenes csatorna, jóval lejjebb vannak csak kanyarok rajta. A baleset egy vészelzáró zsilipnél történt, ahol átbukik a víz, és egy nagyon erős szívóhatást fejt ki. Gyakorlatilag ez okozhatta a balesetet. A csónakjuknak az orrát beszippanthatta az örvény, ami valószínüleg megtelt vízzel, talán fel is borult, és beleestek a vízbe mind a négyen. Hárman valahogy kievickéltek, a negyedik fiatalember viszont elmerült - részletezte a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke, és két eshetőséget is felsorolt, hogy mi történhetett azóta.

Nagy területet kutattak át a csónakbaleset után

Fotó: Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület

- Mivel ez egy nagyon szűk zsilipkapu, amit ugyan átnéztek szonárral, de nem láttak semmit, de nagyon nehéz körülmények között lehetett csak ezt a vizsgálatot elvégezni. Amíg a hajók mozogtak a vízen, mi meg a partról próbáltuk hosszú, négy méteres szondázó csákjával úgymond gereblyézni a medret. Gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy sima a meder azon a területen. De ez sem nyújt 100 százalékos eredményt, hiszen magát a csáklyát is elviszi a sodrás, és ott egy erős örvénylés is van. Nagyon érdekes jelenség volt, hogy a baleset után 24 órával bukkant fel az egyik evezőjük, amiről videót is készítettünk. Ezen látszik, hogy hogyan forgatja meg az evezőt, ami hol lemerül, aztán újra feljön. Tehát még azt sem lehet száz százalékosan kizárni, hogy a test valahol ott van. Ez a terület sajnos a búvároknak is életveszélyes - részletezte dr. Papp István, és megjegyezte: itt a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek komoly, összehangolt munkájára van szükség.

Az egyesület alelnöke azt is kifejtette, hogy a csatornában a víz körülbelül 3-3,5 km/h sebességgel áramlik.

Ha a test csak 2 km/h-val sodródik és nem akadt el semmibe, akkor mostanra már akár 40-50 kilométerre is lehet a baleset helyszínétől.

Ez a másik eshetőség, de egy ekkora területet nagyon nehéz átkutatni.

- Már Békés vármegye környékéig is elsodródhatott, ahogy nézegettem a térképen. Ott vannak olyan részek, ahol jobban kiterül a víz, és vannak szigetek, kanyarok is, ahol esetleg lerakhatja a sodródó testet. Ráadásul ilyenkor már nagyon hideg a víz, a természetes folyamatok, ami egy holttestben lezajlik, például gázképződések, sokkal lassabban zajlanak le, mint nyáron a melegebb vízben. Így hosszabb időbe telik ősszel mire a víz feladja a testet - mondta a szakemeber, és azt is elmondta, hogy napi kapcsolatban vannak a kereső egységekkel. Reményét fejezte ki, hogy sikerrel jár a keresés, aminek jól átgondolt műveletnek kell lennie, hiszen nagyon nehezen kivitelezhető kutatás, de mindenki erőn felül teljesíti a feladatát.