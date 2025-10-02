Elnyelhette az örvény az egyetemistát? - szabolcsi szál is van a történetben (fotókkal, videóval)

Mára befejezték a kutatást az egységek – tájékoztatta szerda este a Hajdú Online-t Papp-Kunkli Nóra a Hortobágy-Berettyón kedden történt csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgató felkutatásának jelen állásáról. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt is közölte, csütörtök reggel lesz arról döntés, hogy ki fogja folytatni a keresést, mivel a terület a vármegyehatáron van. Szerdán körülbelül 14 km-es szakaszt vizsgáltak át az egységek, a keresést nehezíti a sodrás, de szonárral látható a meder – összegezte. A keresésben több önkéntes kutató-mentő csapat is részt vesz, a terület sajátosságairól Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke számolt be a portálnak.

Csónakbaleset: szerdán is nagy erőkkel keresték a csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgatót Fotó: Tóth Imre

Csónakbaleset: a rendőrség eltűntként tartja nyilván

Szeptember 30-án, kedden történt a csónakbaleset 15 óra magasságában, a keresést éjszakára felfüggesztették, szerda reggel több egység is kivonult a helyszínre. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette értesüléseinket, miszerint egyetemi hallgató tűnt el a vízben.

A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben – közölték.

Míg kedden a beesés helyét és annak közvetlen környékét vizsgálták át részletesen a csapatok, szerdán egy 14 folyamkilométeres szakaszt – tudatta az Lukács Péter, a keresésben résztvevő a kutató-mentő egyesület elnöke. A mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal fésülik át területet.

A Debreceni Egyetem hidrobiológusát, a 25 éves Huttman Mátét jelenleg is eltűntként keresi a rendőrség. A férfi tavaly végzett a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén, mint az intézmény egyik ígéretes diákja. A férfi tavaly még tudományos pályázaton is indult, akkor a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös vidékével és annak halfaunájával foglalkozott, mint az intézmény megbecsült diákja. Nem csoda, hogy könnyedén felvételt nyert az egyetem doktori képzésére is, ahol a baleset idején is tanult, valószínűleg újabb kutatása miatt volt kint aznap a Berettyón is - írta a BorsOnline.