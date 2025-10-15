október 15., szerda

Jósaváros

17 perce

Eltűnnek az ivóvízcsőtörés nyomai Nyíregyházán (fotókkal)

Címkék#ivóvízcsőtörés#Nyíregyháza#ivóvíz#csőtörés#munkálatok

Ivóvízcsőtörés miatt vonultak ki a szakemberek. Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatokkal.

Szon.hu

Csőtörés Nyíregyházán: a hét elején ivóvízcsőtörés miatt vonultak ki a Nyírségvíz Zrt. szakemberei, akik azóta időarányosan jól haladnak a munkálatokkal, kicserélük a sérült részeket. 

Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatokkal
Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatokkal
Fotók: Bordás Béla

Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatok

A közlekedők türelmét és óvatosságát kérik az érintett területen, a munkálatok ideje alatt lassabb haladásra érdemes számítani. A szakemberek befejezték a sérült csőcserét, így hamarosan minden a régi rend szerint működik, és a vízellátás zavartalanul folytatódik.

A szakemberek a csőtörés környezetében folyamatos ellenőrzést végeznek, hogy a javítás teljes mértékben megfeleljen a biztonsági és minőségi előírásoknak. Emellett a helyreállítási munkák során a föld alatti hálózat állapotát is felmérik, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló problémák.

Csőtörés a Jósavárosban

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

 

 

 

