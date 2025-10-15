Eltűnnek az ivóvízcsőtörés nyomai Nyíregyházán (fotókkal)

Csőtörés Nyíregyházán: a hét elején ivóvízcsőtörés miatt vonultak ki a Nyírségvíz Zrt. szakemberei, akik azóta időarányosan jól haladnak a munkálatokkal, kicserélük a sérült részeket.

Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatokkal

Fotók: Bordás Béla

Csőtörés Nyíregyházán: jól haladnak a munkálatok

A közlekedők türelmét és óvatosságát kérik az érintett területen, a munkálatok ideje alatt lassabb haladásra érdemes számítani. A szakemberek befejezték a sérült csőcserét, így hamarosan minden a régi rend szerint működik, és a vízellátás zavartalanul folytatódik.

A szakemberek a csőtörés környezetében folyamatos ellenőrzést végeznek, hogy a javítás teljes mértékben megfeleljen a biztonsági és minőségi előírásoknak. Emellett a helyreállítási munkák során a föld alatti hálózat állapotát is felmérik, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek a hasonló problémák.