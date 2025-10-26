október 26., vasárnap

Megnyílt a tárlat

1 órája

Csutkai Csaba Búvó Örökség-kiállítása (fotókkal, videóval)

Megnyílt tárlat az Alvégesiben. Csutkai Csaba az épített örökségünket mutatja be.

Szon.hu
A Búvó Örökség elnevezésű kiállítás lenyűgöző fotói középkori templomokat, elhagyatott kastélyokat és patinás kúriákat mutat be. Vármegyénk igazi rejtett kincseit Csutkai Csaba fotói tükrözik vissza. Csutkai Csaba fotóművész tárlata tavasszal a Kállay Gyűjteményben nyílt meg. Most a Honvéd utcai Alvégesi Művelődési Ház ad otthont a különleges kiállításnak. A fotókat november 24-ig lehet megtekinteni a nyitva tartási időben.  

Csutkai Csaba Alvégesi
Csutkai Csaba tárlata nyílt Fotó: Bozsó Katalin

Csutkai Csaba fotóit érdemes megtekinteni

Csutkai Csaba

1954-ben született Nyíregyházán
Középiskolás korától foglalkozik fényképezéssel és filmezéssel
1975-ben a Szabolcs Filmstúdió vezetője. Itt feladata volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális és társadalmi eseményeinek dokumentálása, valamint az amatőr fotós és filmes mozgalom újraindítása
1978 óta önálló vállalkozóként dolgozik alkalmazott fotográfusként, szinte a „tűtől a repülőig”, mindent fényképez
A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola alkalmazott fotográfiai szakon fényképészeti gyakorlatot oktatott
Aktívan részt vett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye új vizuális marketing tervének építésében
25 éven keresztül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásait dokumentálta
30 éven keresztül fotózza a Sóstói Nemzetközi Érem- és Kisplasztikai Alkotótelep életét
​Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Nemzetközi Újságírók Szövetségének

Csutkai Csaba tárlata az Alvégesiben

Fotók: Bozsó Katalin

 

