Csutkai Csaba Búvó Örökség-kiállítása (fotókkal, videóval)

A Búvó Örökség elnevezésű kiállítás lenyűgöző fotói középkori templomokat, elhagyatott kastélyokat és patinás kúriákat mutat be. Vármegyénk igazi rejtett kincseit Csutkai Csaba fotói tükrözik vissza. Csutkai Csaba fotóművész tárlata tavasszal a Kállay Gyűjteményben nyílt meg. Most a Honvéd utcai Alvégesi Művelődési Ház ad otthont a különleges kiállításnak. A fotókat november 24-ig lehet megtekinteni a nyitva tartási időben.

Csutkai Csaba tárlata nyílt Fotó: Bozsó Katalin

Csutkai Csaba fotóit érdemes megtekinteni

Csutkai Csaba

1954-ben született Nyíregyházán

Középiskolás korától foglalkozik fényképezéssel és filmezéssel

1975-ben a Szabolcs Filmstúdió vezetője. Itt feladata volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális és társadalmi eseményeinek dokumentálása, valamint az amatőr fotós és filmes mozgalom újraindítása

1978 óta önálló vállalkozóként dolgozik alkalmazott fotográfusként, szinte a „tűtől a repülőig”, mindent fényképez

A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola alkalmazott fotográfiai szakon fényképészeti gyakorlatot oktatott

Aktívan részt vett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye új vizuális marketing tervének építésében

25 éven keresztül a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásait dokumentálta

30 éven keresztül fotózza a Sóstói Nemzetközi Érem- és Kisplasztikai Alkotótelep életét

​Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Nemzetközi Újságírók Szövetségének