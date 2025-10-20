október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+12
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem könnyű összeállítani az étrendet

2 órája

A cukorbetegek étrendjéről mindenki rosszul tud valamit – mutatjuk az igazságot!

Címkék#étrend#Nyír-Diabet Egyesület#diabétesz#szénhidrát

A szülők jól tudják, mennyire nehéz a gyermekek táplálása. A cukorbeteg étrend összeállítása azonban még több odafigyelést igényel.

Miklós István
A cukorbetegek étrendjéről mindenki rosszul tud valamit – mutatjuk az igazságot!

A diabéteszes étrend összeállítása nem könnyű, de izgalmas ételeket varázsolhatunk az asztalra

Fotó: Nyír-Diabet Egyesület

„Az vagy, amit megeszel!” – tartja a mondás, de vannak olyanok, akiknek az étkezés sokkal nagyobb odafigyelést – mi több, gyakran erőfeszítést – igényel az egészségi állapotuk miatt. A diabétesszel élők étrendjének összeállítása nem könnyű feladat, és nagyon sok múlik azon, betartják-e az orvosok és dietetikusok által előírtakat. A cukorbeteg étrend körül még mindig sok a tévhit, ezért utánajártunk, mik azok alapelvek, amikre mindenképpen figyelniük kell a cukorbetegeknek, amikor étkeznek. Ebben Balogh Zsuzsa, a Nyír-Diabet Egyesület elnöke volt a segítségünkre, de még mielőtt rátérnénk az íratlan szabályokra, fontos tisztázni, hogy a cukorbetegek étrendjének összeállításában nem éppen jó módszer, ha túl sok gátat szabunk. Nem a manapság oly’ divatos fogyókúrás étrendről van szó, ami heti vagy több heti bontásokban megszabja, mit szabad enni, vagy mit nem, aztán dobunk a kukába mindent, ha nem értük el az eredményt. Bár a precizitásnak a diabéteszesek étlapján is helye van – sőt, alapvető fontosságú –, nem a konkrét fogások előírása vagy tilalma a cél. Ugyanakkor a diabétesszel élők étrendjének összeállítása nehéz feladat, különösen akkor, ha gyerekek az érintettek.

A cukorbeteg étrend a mértékekről szól
A cukorbeteg étrend összeállítása nem feltétlenül jár lemondással Illusztráció: Getty Images

A mértékekről szól a cukorbeteg étrend

– Az egyesületünk elsősorban az 1-es típusú diabétesszel (sokszor veleszületett cukorbetegségnek is nevezik) élő gyerekre fókuszál. Ennek a diagnózisa általában derült égből villámcsapásként éri a szülőket: kedden még azt sem tudta, hogy a gyermeke diabéteszes, szerdán pedig már azzal kell foglalkoznia, hogy beadja neki az inzulint, illetve ehhez társítani a megfelelő szénhidrátmennyiséget. 

A szükséges inzulin mértékét a szakemberek a gyermek életkora, testsúlya, fizikai adottságai alapján határozzák meg, ahogy a szénhidrát mennyiségét is.

 Tehát az étkezések során az előírt szénhidrátot kell biztosítani a gyermeknek, ami nagyon nehéz feladat. Az 1-es típusú diabétesszel élőknek ráadásul szigorúan be kell tartani az előírtakat, mivel a szervezetük egyáltalán nem termel inzulint – hívta fel a figyelmet Balogh Zsuzsa. Sok szülő szembesül vele, milyen embert próbáló egy gyermek táplálása: a kicsi válogatós, az egyik gyümölcsöt nem akar enni, a másik húsféléket – és akkor még csak az egészséges gyermekekről beszéltünk.

 

Létezik tiltólista? Mit ehet egy cukorbeteg?

– A szülőknek tudniuk kell, miből mennyit adjanak, az adott étel hány gramm szénhidrátot tartalmaz, és mindezt a gyereknek meg is kell ennie. Tiltólista viszont nincs. 

Gyerekekről beszélünk, ezért mindig azt mondjuk, nincs olyan étel, amit ne ehetnének, az viszont korántsem mindegy, mikor és mennyit fogyaszt egy fogásból a gyerek. 

A hagyományos cukortartalmú ételeket sem kell száműzni az étlapról, ám ezek gyorsan emelik a vércukorszintet, ezért óvatosan kell bánni velük. Érdemes ezeket inkább kerülni, ám egy szülinapi zsúron nyugodtan megehet a kicsi egy vékony szelet tortát – a szigorú tiltásnak sokkal rosszabb lelki következményei lehetnek. A születésnap ráadásul a mozgásról is szól, ami pedig csökkenti a vércukorszintet. Ugyanakkor, ha éppen magas a gyerek cukra, akkor szigorúan tilos ilyesmit fogyasztani. A gyümölcsöknél is vannak olyanok, amikkel vigyázni kell: a szőlő, szilva, banán fogyasztása reggel nem javasolt, inkább délután, amikor a gyerekek többet mozognak. A diabéteszes étrend tehát folyamatos számolgatást, odafigyelést igényel – tette hozzá az elnök.

Balogh Zsuzsától azt is megtudtuk, néhány éve még valóban léteztek szigorú tiltólisták a diabéteszesek étrendjére vonatkozóan, de az elmúlt esztendőkben nagyon sokat fejlődtek az inzulinkészítmények, s mindez nagy segítség az érintetteknek.

 Ezzel együtt továbbra sem egyszerű az érintett szülők dolga, de szerencsére van kihez fordulni segítségért. A dietetikusok mellett a Nyír-Diabet Egyesület is támogatja a diabéteszes gyermekeket és családjaikat. Az egyesület főzőklubjain a gyakorlatban sajátíthatják el, hogyan főzzenek, számolják a szénhidrátot, s közben egészséges és változatos ételeket varázsolhatnak az asztalra.

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu