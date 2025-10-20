13 perce
A cukorbetegek étrendjéről mindenki rosszul tud valamit – mutatjuk az igazságot!
A szülők jól tudják, mennyire nehéz a gyermekek táplálása. A cukorbeteg étrend összeállítása azonban még több odafigyelést igényel.
A diabéteszes étrend összeállítása nem könnyű, de izgalmas ételeket varázsolhatunk az asztalra
„Az vagy, amit megeszel!” – tartja a mondás, de vannak olyanok, akiknek az étkezés sokkal nagyobb odafigyelést – mi több, gyakran erőfeszítést – igényel az egészségi állapotuk miatt. A diabétesszel élők étrendjének összeállítása nem könnyű feladat, és nagyon sok múlik azon, betartják-e az orvosok és dietetikusok által előírtakat. A cukorbeteg étrend körül még mindig sok a tévhit, ezért utánajártunk, mik azok alapelvek, amikre mindenképpen figyelniük kell a cukorbetegeknek, amikor étkeznek. Ebben Balogh Zsuzsa, a Nyír-Diabet Egyesület elnöke volt a segítségünkre, de még mielőtt rátérnénk az íratlan szabályokra, fontos tisztázni, hogy a cukorbetegek étrendjének összeállításában nem éppen jó módszer, ha túl sok gátat szabunk. Nem a manapság oly’ divatos fogyókúrás étrendről van szó, ami heti vagy több heti bontásokban megszabja, mit szabad enni, vagy mit nem, aztán dobunk a kukába mindent, ha nem értük el az eredményt. Bár a precizitásnak a diabéteszesek étlapján is helye van – sőt, alapvető fontosságú –, nem a konkrét fogások előírása vagy tilalma a cél. Ugyanakkor a diabétesszel élők étrendjének összeállítása nehéz feladat, különösen akkor, ha gyerekek az érintettek.
A mértékekről szól a cukorbeteg étrend
– Az egyesületünk elsősorban az 1-es típusú diabétesszel (sokszor veleszületett cukorbetegségnek is nevezik) élő gyerekre fókuszál. Ennek a diagnózisa általában derült égből villámcsapásként éri a szülőket: kedden még azt sem tudta, hogy a gyermeke diabéteszes, szerdán pedig már azzal kell foglalkoznia, hogy beadja neki az inzulint, illetve ehhez társítani a megfelelő szénhidrátmennyiséget.
A szükséges inzulin mértékét a szakemberek a gyermek életkora, testsúlya, fizikai adottságai alapján határozzák meg, ahogy a szénhidrát mennyiségét is.
Tehát az étkezések során az előírt szénhidrátot kell biztosítani a gyermeknek, ami nagyon nehéz feladat. Az 1-es típusú diabétesszel élőknek ráadásul szigorúan be kell tartani az előírtakat, mivel a szervezetük egyáltalán nem termel inzulint – hívta fel a figyelmet Balogh Zsuzsa. Sok szülő szembesül vele, milyen embert próbáló egy gyermek táplálása: a kicsi válogatós, az egyik gyümölcsöt nem akar enni, a másik húsféléket – és akkor még csak az egészséges gyermekekről beszéltünk.
Létezik tiltólista? Mit ehet egy cukorbeteg?
– A szülőknek tudniuk kell, miből mennyit adjanak, az adott étel hány gramm szénhidrátot tartalmaz, és mindezt a gyereknek meg is kell ennie. Tiltólista viszont nincs.
Gyerekekről beszélünk, ezért mindig azt mondjuk, nincs olyan étel, amit ne ehetnének, az viszont korántsem mindegy, mikor és mennyit fogyaszt egy fogásból a gyerek.
A hagyományos cukortartalmú ételeket sem kell száműzni az étlapról, ám ezek gyorsan emelik a vércukorszintet, ezért óvatosan kell bánni velük. Érdemes ezeket inkább kerülni, ám egy szülinapi zsúron nyugodtan megehet a kicsi egy vékony szelet tortát – a szigorú tiltásnak sokkal rosszabb lelki következményei lehetnek. A születésnap ráadásul a mozgásról is szól, ami pedig csökkenti a vércukorszintet. Ugyanakkor, ha éppen magas a gyerek cukra, akkor szigorúan tilos ilyesmit fogyasztani. A gyümölcsöknél is vannak olyanok, amikkel vigyázni kell: a szőlő, szilva, banán fogyasztása reggel nem javasolt, inkább délután, amikor a gyerekek többet mozognak. A diabéteszes étrend tehát folyamatos számolgatást, odafigyelést igényel – tette hozzá az elnök.
Balogh Zsuzsától azt is megtudtuk, néhány éve még valóban léteztek szigorú tiltólisták a diabéteszesek étrendjére vonatkozóan, de az elmúlt esztendőkben nagyon sokat fejlődtek az inzulinkészítmények, s mindez nagy segítség az érintetteknek.
Ezzel együtt továbbra sem egyszerű az érintett szülők dolga, de szerencsére van kihez fordulni segítségért. A dietetikusok mellett a Nyír-Diabet Egyesület is támogatja a diabéteszes gyermekeket és családjaikat. Az egyesület főzőklubjain a gyakorlatban sajátíthatják el, hogyan főzzenek, számolják a szénhidrátot, s közben egészséges és változatos ételeket varázsolhatnak az asztalra.
