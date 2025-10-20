A cukorbetegek étrendjéről mindenki rosszul tud valamit – mutatjuk az igazságot!

„Az vagy, amit megeszel!” – tartja a mondás, de vannak olyanok, akiknek az étkezés sokkal nagyobb odafigyelést – mi több, gyakran erőfeszítést – igényel az egészségi állapotuk miatt. A diabétesszel élők étrendjének összeállítása nem könnyű feladat, és nagyon sok múlik azon, betartják-e az orvosok és dietetikusok által előírtakat. A cukorbeteg étrend körül még mindig sok a tévhit, ezért utánajártunk, mik azok alapelvek, amikre mindenképpen figyelniük kell a cukorbetegeknek, amikor étkeznek. Ebben Balogh Zsuzsa, a Nyír-Diabet Egyesület elnöke volt a segítségünkre, de még mielőtt rátérnénk az íratlan szabályokra, fontos tisztázni, hogy a cukorbetegek étrendjének összeállításában nem éppen jó módszer, ha túl sok gátat szabunk. Nem a manapság oly’ divatos fogyókúrás étrendről van szó, ami heti vagy több heti bontásokban megszabja, mit szabad enni, vagy mit nem, aztán dobunk a kukába mindent, ha nem értük el az eredményt. Bár a precizitásnak a diabéteszesek étlapján is helye van – sőt, alapvető fontosságú –, nem a konkrét fogások előírása vagy tilalma a cél. Ugyanakkor a diabétesszel élők étrendjének összeállítása nehéz feladat, különösen akkor, ha gyerekek az érintettek.

A cukorbeteg étrend összeállítása nem feltétlenül jár lemondással Illusztráció: Getty Images

A mértékekről szól a cukorbeteg étrend

– Az egyesületünk elsősorban az 1-es típusú diabétesszel (sokszor veleszületett cukorbetegségnek is nevezik) élő gyerekre fókuszál. Ennek a diagnózisa általában derült égből villámcsapásként éri a szülőket: kedden még azt sem tudta, hogy a gyermeke diabéteszes, szerdán pedig már azzal kell foglalkoznia, hogy beadja neki az inzulint, illetve ehhez társítani a megfelelő szénhidrátmennyiséget.

A szükséges inzulin mértékét a szakemberek a gyermek életkora, testsúlya, fizikai adottságai alapján határozzák meg, ahogy a szénhidrát mennyiségét is.

Tehát az étkezések során az előírt szénhidrátot kell biztosítani a gyermeknek, ami nagyon nehéz feladat. Az 1-es típusú diabétesszel élőknek ráadásul szigorúan be kell tartani az előírtakat, mivel a szervezetük egyáltalán nem termel inzulint – hívta fel a figyelmet Balogh Zsuzsa. Sok szülő szembesül vele, milyen embert próbáló egy gyermek táplálása: a kicsi válogatós, az egyik gyümölcsöt nem akar enni, a másik húsféléket – és akkor még csak az egészséges gyermekekről beszéltünk.