október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+13
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Cumi a nyíregyházi parkolóban

Címkék#gazdája#Görömbei Cukrászda#cumi

Nagy Zoltán
Cumi a nyíregyházi parkolóban

Ugyan nem itt tűnt el a cumi, de nyíregyháza parkolóiban gyakran találnak elhagyott tárgyakat.

Forrás: illusztráció / Google Maps

Az édes pillanatok után némi keserűség következett a nyíregyházi parkolóban: elmaradt a cumi a cukrászda előtt!

Kutyus és cumi is maradt a parkolóban.
Forrás: Nyíregyházán Hallottam!

A cumi gazdája kerestetik!

„Ezt a kiskutyust és a cumit hétfőn találtuk a Görömbei Cukrászda parkolójában” – írta a posztoló a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.
„Nem tudom, hogy egy helyre tartoznak-e, de ugyanott volt mindkettő! Ha valaki nagyon keresné, nálam megtalálja. Biztosan hiányzik mindkettő valakinek.”

Ám nemcsak a kutyus hagyta el a gazdáját – egy cica is gazdi nélkül maradt. Ám ő igazi, nem plüss. Ugyanebben a csoportban egy másik posztoló is segítséget kért:

 

„Sziasztok! Ez a cica minden este itt ül az Ungvár sétány 23. mellett, a Százas hátsó bejáratánál. Megfogni nem lehet, szegény nagyon ijedt. Ápolt, gazdisnak tűnő cica, innen gondoljuk, hogy elveszett vagy elszökött” – írta egy hölgy. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu