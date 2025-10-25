Cumi a nyíregyházi parkolóban

Az édes pillanatok után némi keserűség következett a nyíregyházi parkolóban: elmaradt a cumi a cukrászda előtt!

Kutyus és cumi is maradt a parkolóban.

Forrás: Nyíregyházán Hallottam!

A cumi gazdája kerestetik!

„Ezt a kiskutyust és a cumit hétfőn találtuk a Görömbei Cukrászda parkolójában” – írta a posztoló a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.

„Nem tudom, hogy egy helyre tartoznak-e, de ugyanott volt mindkettő! Ha valaki nagyon keresné, nálam megtalálja. Biztosan hiányzik mindkettő valakinek.”

Ám nemcsak a kutyus hagyta el a gazdáját – egy cica is gazdi nélkül maradt. Ám ő igazi, nem plüss. Ugyanebben a csoportban egy másik posztoló is segítséget kért:

„Sziasztok! Ez a cica minden este itt ül az Ungvár sétány 23. mellett, a Százas hátsó bejáratánál. Megfogni nem lehet, szegény nagyon ijedt. Ápolt, gazdisnak tűnő cica, innen gondoljuk, hogy elveszett vagy elszökött” – írta egy hölgy.