36 perce
Cumi a nyíregyházi parkolóban
Ugyan nem itt tűnt el a cumi, de nyíregyháza parkolóiban gyakran találnak elhagyott tárgyakat.
Forrás: illusztráció / Google Maps
Az édes pillanatok után némi keserűség következett a nyíregyházi parkolóban: elmaradt a cumi a cukrászda előtt!
A cumi gazdája kerestetik!
„Ezt a kiskutyust és a cumit hétfőn találtuk a Görömbei Cukrászda parkolójában” – írta a posztoló a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban.
„Nem tudom, hogy egy helyre tartoznak-e, de ugyanott volt mindkettő! Ha valaki nagyon keresné, nálam megtalálja. Biztosan hiányzik mindkettő valakinek.”
Ám nemcsak a kutyus hagyta el a gazdáját – egy cica is gazdi nélkül maradt. Ám ő igazi, nem plüss. Ugyanebben a csoportban egy másik posztoló is segítséget kért:
„Sziasztok! Ez a cica minden este itt ül az Ungvár sétány 23. mellett, a Százas hátsó bejáratánál. Megfogni nem lehet, szegény nagyon ijedt. Ápolt, gazdisnak tűnő cica, innen gondoljuk, hogy elveszett vagy elszökött” – írta egy hölgy.
Vigyázz, nehogy lemaradj a vonatról! Ezek az indulások változnak az óraátállításkor