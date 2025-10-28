A térség egyik legfontosabb fejlesztése jön: kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon

A közeljövőben a jelenleginél nagyságrendekkel gyorsabban haladhatnak a vonatok Debrecen és Mátészalka között: Tasó László, Északkelet-Magyarország vasúti közlekedéséért felelős miniszteri biztosa a közösségi oldalán bejelentette, megkezdődik a 110-es számú, azaz a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal fejlesztése és villamosítása.

A Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon jelentősen megnő a sebesség a jövőben

Illusztráció: MTI

Kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon

A hozzávetőleg 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezésével akár 100–120 km/h-val is haladhatnak a vonatok a jövőben.

A pálya alkalmas lesz a 225 kN tengelyterhelés fogadására, és a felsővezeték-hálózatot is korszerűsítik. A miniszteri biztos bejegyzése szerint a tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes körű felülvizsgálatára és megújítására is. Jelenleg csupán a vasútvonal Hajdú-Bihar vármegyei szakaszának fejlesztéséről közöltek részleteket, de Tasó László bejegyzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felújítási tervekről hamarosan Nyírbátorban tartanak sajtótájékoztatót.