A térség egyik legfontosabb fejlesztése jön: kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon
Egy régóta várt fejlesztést jelentett be Tasó László miniszteri biztos. A Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal teljes hosszában megújul.
Egy sokkal korszerűbb vasútvonalon utazhatunk a jövőben Debrecen és Mátészalka között
Fotó: Illusztráció: Mátészalka weboldala
A közeljövőben a jelenleginél nagyságrendekkel gyorsabban haladhatnak a vonatok Debrecen és Mátészalka között: Tasó László, Északkelet-Magyarország vasúti közlekedéséért felelős miniszteri biztosa a közösségi oldalán bejelentette, megkezdődik a 110-es számú, azaz a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal fejlesztése és villamosítása.
Kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon
A hozzávetőleg 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezésével akár 100–120 km/h-val is haladhatnak a vonatok a jövőben.
A pálya alkalmas lesz a 225 kN tengelyterhelés fogadására, és a felsővezeték-hálózatot is korszerűsítik. A miniszteri biztos bejegyzése szerint a tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes körű felülvizsgálatára és megújítására is. Jelenleg csupán a vasútvonal Hajdú-Bihar vármegyei szakaszának fejlesztéséről közöltek részleteket, de Tasó László bejegyzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felújítási tervekről hamarosan Nyírbátorban tartanak sajtótájékoztatót.
