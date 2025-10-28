október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos beruházás

1 órája

A térség egyik legfontosabb fejlesztése jön: kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon

Címkék#Mátészalka#vasútvonal#Tasó László#fejlesztés

Egy régóta várt fejlesztést jelentett be Tasó László miniszteri biztos. A Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal teljes hosszában megújul.

Szon.hu
A térség egyik legfontosabb fejlesztése jön: kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon

Egy sokkal korszerűbb vasútvonalon utazhatunk a jövőben Debrecen és Mátészalka között

Fotó: Illusztráció: Mátészalka weboldala

A közeljövőben a jelenleginél nagyságrendekkel gyorsabban haladhatnak a vonatok Debrecen és Mátészalka között: Tasó László, Északkelet-Magyarország vasúti közlekedéséért felelős miniszteri biztosa a közösségi oldalán bejelentette, megkezdődik a 110-es számú, azaz a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal fejlesztése és villamosítása.

Akár 120 km/h-val is mehetnek a vonatok a a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonal új szakaszán
A Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon jelentősen megnő a sebesség a jövőben
 Illusztráció: MTI

Kezdődhet a száguldás a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalon

A hozzávetőleg 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezésével akár 100–120 km/h-val is haladhatnak a vonatok a jövőben.

A pálya alkalmas lesz a 225 kN tengelyterhelés fogadására, és a felsővezeték-hálózatot is korszerűsítik. A miniszteri biztos bejegyzése szerint a tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes körű felülvizsgálatára és megújítására is. Jelenleg csupán a vasútvonal Hajdú-Bihar vármegyei szakaszának fejlesztéséről közöltek részleteket, de Tasó László bejegyzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei felújítási tervekről hamarosan Nyírbátorban tartanak sajtótájékoztatót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu