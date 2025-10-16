Egyre több embert vernek át a mesterséges intelligencia generálta hamis valósággal. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető

A közösségi médiában és a világhálón egyre több mesterséges intelligenciával generált, megtévesztő deepfake videóval, hamisított képpel szerkesztett weboldallal, profillal találkozhatunk, amelyek könnyen összetéveszthetőek a valódival. Ezekben olyan ismert vagy kevésbé ismert emberek jelennek meg, akik valójában soha nem mondták vagy tették azt, amit a videóban látunk, az adott oldalon olvasunk. Így tűnhet fel a hírfolyamban államtitkár és sikeres cégtulajdonos, akik fényképével a kriptovaluta kereskedelmet népszerűsítik, orvos, Nobel-díjas kutató, aki különböző gyógyászati készítményekről állítja, az valóban csodaszer. De nem az, és egyiküknek sincs semmi köze az adott oldalakhoz, termékhez.

Egyre több deepfake videó, kép és hang terjed a világhálón

Fotó: nki.gov.hu

Deepfake videó, kép és hang: a megtévesztés művészete

A mesterséges intelligenciával előállított hamis képek, videók és hangok egyre meggyőzőbbek, és egyre több kerül fel ezekből a virtuális térbe – figyelmeztet a Kiberpajzs és a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is. Mint írják, ezeknek a deepfake módszerrel készült tartalmaknak egyetlen célja van, a bizalom kihasználása és manipuláció.

A deepfake kifejezés a „deep learning” (mélytanulás) és a „fake” (hamis) szavak összevonásából származik. Ezek olyan képek, videók és hanganyagok, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével hoznak létre – úgy, hogy teljesen valódinak tűnjenek. A probléma ott kezdődik, amikor mindezt nem kreatív vagy tudományos célra, hanem megtévesztésre, zsarolásra vagy adatlopásra használják fel. A leggyakoribb visszaélések közé tartozik a hamis, kihagyhatatlan befektetési ajánlat, pánikkeltés a pénzpiacokon, vagy téves információk terjesztése nagyvállalatokról, intézményekről.

• Deepfake képek – gyakran közösségi médiában terjednek, céljuk a félrevezetés, lejáratás vagy érzelmi manipuláció. • Deepfake hangok – valakinek a hangját klónozva telefonhívásokat indítanak, így hozzátartozónak, vagy főnöknek adják ki magukat. • Deepfake videók – manipulált mozgóképek, akár élő konferenciahívásokban is, teljesen élethűek lehetnek.

Figyeljen az árulkodó jelekre!