1 órája
Egyre több embert vernek át a mesterséges intelligencia generálta hamis valósággal. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető
Ami egy évtizede még a sci-fi filmek sajátossága volt, mára a mindennapjaink részévé vált. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető, ha jól figyel. Íme, néhány tanács, hogy a Szabolcs vármegyeiek ne váljanak áldozattá!
A zsebünkre megy a játék, mint mindig: hanggal és videóval is manipulálhatnak
Fotó: Pheelings media
A közösségi médiában és a világhálón egyre több mesterséges intelligenciával generált, megtévesztő deepfake videóval, hamisított képpel szerkesztett weboldallal, profillal találkozhatunk, amelyek könnyen összetéveszthetőek a valódival. Ezekben olyan ismert vagy kevésbé ismert emberek jelennek meg, akik valójában soha nem mondták vagy tették azt, amit a videóban látunk, az adott oldalon olvasunk. Így tűnhet fel a hírfolyamban államtitkár és sikeres cégtulajdonos, akik fényképével a kriptovaluta kereskedelmet népszerűsítik, orvos, Nobel-díjas kutató, aki különböző gyógyászati készítményekről állítja, az valóban csodaszer. De nem az, és egyiküknek sincs semmi köze az adott oldalakhoz, termékhez.
Deepfake videó, kép és hang: a megtévesztés művészete
A mesterséges intelligenciával előállított hamis képek, videók és hangok egyre meggyőzőbbek, és egyre több kerül fel ezekből a virtuális térbe – figyelmeztet a Kiberpajzs és a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is. Mint írják, ezeknek a deepfake módszerrel készült tartalmaknak egyetlen célja van, a bizalom kihasználása és manipuláció.
A deepfake kifejezés a „deep learning” (mélytanulás) és a „fake” (hamis) szavak összevonásából származik. Ezek olyan képek, videók és hanganyagok, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével hoznak létre – úgy, hogy teljesen valódinak tűnjenek. A probléma ott kezdődik, amikor mindezt nem kreatív vagy tudományos célra, hanem megtévesztésre, zsarolásra vagy adatlopásra használják fel. A leggyakoribb visszaélések közé tartozik a hamis, kihagyhatatlan befektetési ajánlat, pánikkeltés a pénzpiacokon, vagy téves információk terjesztése nagyvállalatokról, intézményekről.
• Deepfake képek – gyakran közösségi médiában terjednek, céljuk a félrevezetés, lejáratás vagy érzelmi manipuláció.
• Deepfake hangok – valakinek a hangját klónozva telefonhívásokat indítanak, így hozzátartozónak, vagy főnöknek adják ki magukat.
• Deepfake videók – manipulált mozgóképek, akár élő konferenciahívásokban is, teljesen élethűek lehetnek.
Figyeljen az árulkodó jelekre!
A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet arra kér mindenkit, legyünk tudatosak szakemberként, felhasználóként is.
Figyeljünk az árulkodó jelekre: videón ilyen lehet a torz szájmozgás, természetellenes hangzás, furcsa vizuális hibák. Fotón az „üveges” tekintet, a torz elmosódott háttér, a természetestől, és normálistól eltérő nyak- és vállvonalak keltsenek gyanút. Deepfake hanganyagnál feltűnhet, ha túl monoton az előadás, a furcsa hangmagasság vagy érzelem, valamint a háttérzaj hiánya.
Mindig ellenőrizzük a forrásokat legalább két, megbízható csatornán keresztül. A legfontosabb pedig a kritikusan gondolkodás: ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az.
Magára hagyott apróság kapta meg a második esélyt – a nyíregyházi gondozók életet mentettek
Anita azt hitte, boldogulni jön Szabolcsba – éheztették, kínozták, végül belehalt a mérhetetlen szenvedésbe