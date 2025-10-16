október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valós veszély

1 órája

Egyre több embert vernek át a mesterséges intelligencia generálta hamis valósággal. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető

Címkék#mesterséges inteligencia#Nemzeti Kibervédelmi Intézet#deepfake#átverés

Ami egy évtizede még a sci-fi filmek sajátossága volt, mára a mindennapjaink részévé vált. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető, ha jól figyel. Íme, néhány tanács, hogy a Szabolcs vármegyeiek ne váljanak áldozattá!

Munkatársunktól
Egyre több embert vernek át a mesterséges intelligencia generálta hamis valósággal. A deepfake videó, kép és hang is felismerhető

A zsebünkre megy a játék, mint mindig: hanggal és videóval is manipulálhatnak

Fotó: Pheelings media

A közösségi médiában és a világhálón egyre több mesterséges intelligenciával generált, megtévesztő deepfake videóval, hamisított képpel szerkesztett weboldallal, profillal találkozhatunk, amelyek könnyen összetéveszthetőek a valódival. Ezekben olyan ismert vagy kevésbé ismert emberek jelennek meg, akik valójában soha nem mondták vagy tették azt, amit a videóban látunk, az adott oldalon olvasunk. Így tűnhet fel a hírfolyamban államtitkár és sikeres cégtulajdonos, akik fényképével a kriptovaluta kereskedelmet népszerűsítik, orvos, Nobel-díjas kutató, aki különböző gyógyászati készítményekről állítja, az valóban csodaszer. De nem az, és egyiküknek sincs semmi köze az adott oldalakhoz, termékhez.

Egyre több deepfake videó, fotó és hang terjed a világhálón
Egyre több deepfake videó, kép és hang terjed a világhálón
Fotó: nki.gov.hu

Deepfake videó, kép és hang: a megtévesztés művészete

A mesterséges intelligenciával előállított hamis képek, videók és hangok egyre meggyőzőbbek, és egyre több kerül fel ezekből a virtuális térbe – figyelmeztet a Kiberpajzs és a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet is. Mint írják, ezeknek a deepfake módszerrel készült tartalmaknak egyetlen célja van,  a bizalom kihasználása és manipuláció.

A deepfake kifejezés a „deep learning” (mélytanulás) és a „fake” (hamis) szavak összevonásából származik. Ezek olyan képek, videók és hanganyagok, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével hoznak létre – úgy, hogy teljesen valódinak tűnjenek. A probléma ott kezdődik, amikor mindezt nem kreatív vagy tudományos célra, hanem megtévesztésre, zsarolásra vagy adatlopásra használják fel. A leggyakoribb visszaélések közé tartozik a hamis, kihagyhatatlan befektetési ajánlat, pánikkeltés a pénzpiacokon, vagy téves információk terjesztése nagyvállalatokról, intézményekről.

• Deepfake képek – gyakran közösségi médiában terjednek, céljuk a félrevezetés, lejáratás vagy érzelmi manipuláció.

• Deepfake hangok – valakinek a hangját klónozva telefonhívásokat indítanak, így hozzátartozónak, vagy főnöknek adják ki magukat.

• Deepfake videók – manipulált mozgóképek, akár élő konferenciahívásokban is, teljesen élethűek lehetnek.

Figyeljen az árulkodó jelekre!

Deepfake videó, kép és hang – mindig vannak jelek, amelyek elárulják, hogy mesterséges intelligencia készítette hamis valóságot látunk, hallunk
Deepfake videó, kép és hang – mindig vannak jelek, amelyek elárulják, hogy mesterséges intelligencia készítette hamis valóságot látunk, hallunk
Fotó: sosafe-awareness.com

A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet arra kér mindenkit, legyünk tudatosak szakemberként, felhasználóként is.

Figyeljünk az árulkodó jelekre: videón ilyen lehet a torz szájmozgás, természetellenes hangzás, furcsa vizuális hibák. Fotón az „üveges” tekintet, a torz elmosódott háttér, a természetestől, és normálistól eltérő nyak- és vállvonalak keltsenek gyanút. Deepfake hanganyagnál feltűnhet, ha túl monoton az előadás, a furcsa hangmagasság vagy érzelem, valamint a háttérzaj hiánya. 

Mindig ellenőrizzük a forrásokat legalább két, megbízható csatornán keresztül. A legfontosabb pedig a kritikusan gondolkodás: ha valami túl szép, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu