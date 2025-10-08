1 órája
Ennyi dohányt még soha nem láttak a fiatalok!
A hallgatók szakmai gyakorlat keretében látogatást tettek Geszteréden. Szabó Józsefnél bepillantást nyertek a Burley fajtájú dohány termesztésébe.
A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar harmadéves mezőgazdasági mérnök hallgatói dr. Seres Emese adjunktus vezetésével
növénytermesztési szakmai gyakorlat keretében látogatást tettek a geszterédi Szabó József vállalkozónál, ahol ízelítőt kaptak a Burley fajtájú dohány termesztéséről.
Virginia és Burley: ennyi tonnára szerződtek
Júniusban, a a felvásárlási szezon előtt a dohányfelvásárlásban érdekelt ULT Magyarország Kft. agronómiai igazgatójával beszélgettünk az ágazat helyzetéről. – A 2025-ös év nehezen indult, a termelők részéről volt egy kis bizonytalanság az EFO-változások miatt, ahogy az inputanyag-árak is emelkedtek – kezdte portálunk tájékoztatását Fekete Tibor. A térség országgyűlési képviselőinek köszönhetően sikerült kiharcolni a hektáronkénti 900 ezer forintos (ennek egy része a de minimis, a másik pedig a termelői tevékenységtől elválasztott támogatás) támogatást – ehhez elvárás a 300 munkaóra és a 600 ezer forintos árbevétel.
Tíz százalékkal emeltük a felvásárlási árakat, így a hazai gazdák ugyanazt az árat kapják, mint más európai termelők
– mondta akkor Fekete Tibor és hozzátette: 2000 tonna Virginia, és 300 tonna Burley dohányra szerződtek le.
Növénytermesztési szakmai gyakorlat GeszterédenFotók: Bozsó Katalin
