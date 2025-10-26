1 órája
Dömötör napi juhászkodás Nyíregyházán (fotókkal)
A pásztorok ünnepe a pásztorok védőszentjének, Szent Dömötörnek a napja. A Dömötör napi juhászkodás helyszíne az Alvégesi Művelődési Ház volt.
Hagyomány Nyíregyházán a Dömötör napi juhászkodás: kirakodóvásárral, gyerektáncházzal, és táncmulatsággal várták az érdeklődőket, az este különlegessége, hogy a somogyi kanászok világába is bepillantást engedtek.
Dömötör napi juhászkodás az Alvégesiben
A Dömötör napi juhászkodás azzal a hagyománnyal kapcsolatos, hogy a pásztorok elszámoltak a gazdáikkal Dömötör napján. Az eseményhez mulatságok, bálok és zenés, táncos rendezvények (dömötörözés) kapcsolódtak, melyek során az elszámolás után megünnepelték az évet. Október 26-a, vagyis Dömötör napja, amit sok helyen „juhászújévként” is emlegettek. A pásztorok ünnepe a pásztorok védőszentjének, Szent Dömötörnek a napja.
Manapság is rendeznek ilyen eseményeket, például Nyíregyházán, ahol a hagyományokat próbálták feleleveníteni, gyakran táncházak és közösségi programok formájában. Szombaton az Alvégesi Művelődési Központ adott otthont a Dömötör napi juhászkodásnak.
